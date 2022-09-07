***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.09.2022 10:02
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncellenmiş esas sözleşmesidir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/09/2022 06/09/2022 10654
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060847
BIST
10:103.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 6,13
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.404
En Düşük
3.363
10:1018,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:1018,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0019
10:10996,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,76
|Açılış
|: 996,62
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:08
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,43
|29.909.903
|% 7,52
|
|ICBCT
|9,33
|48.667.481
|% 7,00
|
|MTRKS
|34,68
|5.729.205
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|BAYRK
|6,90
|71.163
|% -4,96
|
|TSKB
|6,84
|3.733.730
|% -4,87
|
|KNFRT
|11,33
|1.308.133
|% -4,79
|
|YKBNK
|8,17
|611.192.198
|% -1,33
|
|AKBNK
|15,68
|575.651.235
|% 0,71
|
|THYAO
|74,65
|480.472.464
|% 1,36
|
|VAKBN
|10,64
|394.145.583
|% 5,56
|
|EKGYO
|4,56
|339.139.658
|% 1,11
|
|EKGYO
|4,56
|339.139.658
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,17
|611.192.198
|% -1,33
|
|VAKBN
|10,64
|394.145.583
|% 5,56
|
|AKBNK
|15,68
|575.651.235
|% 0,71
|
|HALKB
|11,59
|327.239.599
|% 6,82
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2212
|18,2492
|% 0,08
|
|Euro
|18,0602
|18,0687
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8994
|21,0042
|% -0,16
|
|Frank
|18,4491
|18,5603
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,08
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.749
|6.840
|0,00
|
|Yarım
|3.289
|3.339
|0,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.672
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,03
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|-1,08
|