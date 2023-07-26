***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.07.2023 11:26
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesidir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/06/2023 06/06/2023 10846
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175285
BIST
'
14:046.607
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,53
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0426,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0373
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0429,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1463
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:041.709,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.709,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:02
|GSDHO
|4,51
|469.405.481
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.128.605
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.960.774
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|482.220.080
|% -9,98
|
|ADEL
|274,90
|130.191.797
|% -7,78
|
|YEOTK
|132,90
|1.027.185.346
|% -7,58
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|GESAN
|85,15
|1.641.650.551
|% -6,89
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|ASTOR
|95,15
|3.811.102.584
|% -4,85
|
|KOZAL
|27,08
|3.496.846.317
|% 6,20
|
|THYAO
|218,30
|2.677.031.429
|% 0,46
|
|EREGL
|37,54
|2.596.401.997
|% 1,30
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|CANTE
|16,65
|2.424.868.626
|% -3,25
|
|KOZAL
|27,08
|3.496.846.317
|% 6,20
|
|EKGYO
|8,22
|999.900.085
|% 0,37
|
|ODAS
|10,28
|1.218.294.159
|% 4,26
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9522
|26,9577
|% 0,14
|
|Euro
|29,8641
|29,8741
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,7216
|34,8958
|% 0,30
|
|Frank
|31,1340
|31,3215
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1637
|7,1997
|% 0,10
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|9,03
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.709
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.128
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.555
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,81
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
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14:16BURCE
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 095 adet işlem
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 2 kaybederek (% -0.10 ) 7, 165
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, CANTE
-
14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GSDHO, INGRM
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, ASTOR, KOZAL