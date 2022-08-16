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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

16.08.2022 18:18
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056004


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TRCAS 12,78 58.432.703 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
TSKB 3,86 1.536.577.979 % 9,97  
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Euro 18,2699 18,2835 % 0,16  
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Frank 18,8290 18,9425 % -0,40  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,02  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -3,04  
Altın Gr. 1.026 1.026 -1,69  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.894 6.958 2,00  
Yarım 3.359 3.402 1,00  
Çeyrek 1.685 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,17 20,19 -0,09  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,06  
B. Petrol 93,63 93,63 -1,47  
Seans Raporu 17:59
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