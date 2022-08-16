***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022-30.06.2022 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056004BIST