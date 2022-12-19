***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2022Açıklamalar01.01.2022-30.09.2022 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporudur.Sehven yanlış yazılan şirket adresi ve sermaye artırım yöntemi düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088488BIST