***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906Transferler-15.557.721 15.557.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.838 1.746.249 1.882.087 -14.430 1.867.657Dönem Karı (Zararı)1.746.249 1.746.249 -19.125 1.727.124Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)135.838 135.838 4.695 140.533Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-232.500 -232.500 -232.500Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.709 -201.134 -194.425 194.425 0Dönem Sonu Bakiyeler17 25.750.000 -360.560 7.120.331 16.335 1.117.222 -16.307.202 1.746.249 19.082.375 -60.312 19.022.063Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Transferler-486.832 486.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-488.685 745.430 256.745 -14.619 745.430 745.430 -14.190 731.240Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-488.685 -488.685 -429 -489.114Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)360.560 360.560 360.560Dönem Sonu Bakiyeler17 25.750.000 7.120.331 -558.280 1.117.222 -16.794.034 745.430 17.380.669 -86.363 17.294.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.015.350 2.688.352Dönem Karı (Zararı)731.240 1.727.124Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)731.240 1.727.124Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.247.765 3.538.355Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 1.945.742 2.141.074Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-8 65.676 1.216.580Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 83.926 373.523Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -18.250 843.057Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15-16 731.741 -740.154Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 661.915 155.953Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 69.826Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-896.107Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7 199.655 -7.022Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -27.723 24.265Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 227.378 -31.287Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 897.464Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler897.464Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-314.950 7.345Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -380.099 23.068Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -380.099 23.068İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.881.635 -2.577.127Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.737.563 1.761.643İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.473.557 1.257.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 735.994 503.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.861 235.045İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)157.758 235.045İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-112.897Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -226.272 266.657Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.084.151 -7.363.617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -510.373 2.008.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -60.207 -157.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -450.166 2.166.088Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 684.742 264.574Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.261.018 -4.803.568İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.913 -4.885.667İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.263.931 82.099Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-739.955 5.077.667İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-220.208 -24.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-359.304 -23.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)139.096 -1.052Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.902.630 2.688.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -112.720YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.754.088 58.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-23 2.050.601 401.444Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-23 2.050.601 401.444Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -296.513 -343.354Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -296.513 -337.549Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -5.805FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.985.532 -3.377.331İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-232.500İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-232.500İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 360.560İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 360.560Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.907.122 81.440Kredilerden Nakit Girişleri11.907.122Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri81.440Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları724.992 -2.264.916Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.132.079 -2.133.240Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-407.087 -131.676Ödenen Faiz-7.142 -961.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.724.270 -630.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.724.270 -630.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.158.302 1.175.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.882.572 544.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.882.572 1.158.302Ticari Alacaklar6-7 14.155.226 4.728.967İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.318.591 1.054.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.836.635 3.674.764Diğer Alacaklar583.810 628.671İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 385.822 281.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar197.988 347.137Stoklar8 19.098.511 18.853.989Peşin Ödenmiş Giderler6-12 7.193.853 10.278.075İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 3.311.989 9.751.677İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.881.864 526.398Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 0Diğer Dönen Varlıklar630.745 271.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar630.745 271.523ARA TOPLAM48.544.717 35.919.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.544.717 35.919.527DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 5.913.977 8.857.475Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar9 1.630.443Diğer Maddi Duran Varlıklar9 5.913.977 7.227.032Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.988 71.432Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 791.174 1.108.962Diğer Haklar11 307.566 397.060Bilgisayar Yazılımları11 119.550 149.449Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 364.058 562.453Peşin Ödenmiş Giderler12 165 95İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 165 95Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.191.902 1.718.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.910.206 11.755.968TOPLAM VARLIKLAR57.454.923 47.675.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 59.882 466.970İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 59.882 466.970Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 14.905 77.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar14 44.977 389.790Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 14.580.618 2.680.636İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 14.580.618 2.680.636Banka Kredileri14 14.580.618 2.680.636Ticari Borçlar6-7 12.173.537 12.711.633İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 62.785 122.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.110.752 12.588.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 822.029 137.287Diğer Borçlar263.085 4.524.103İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar260.170 4.524.103Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 552.596 1.292.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 552.596 1.292.551Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 20.910Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 541.100 284.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 471.274 284.091Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 69.826Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler139.096İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler139.096ARA TOPLAM29.152.853 22.097.271TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.152.853 22.097.271UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 9.006.390 7.874.311İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14 9.006.390 7.874.311Banka Kredileri14 9.006.390 7.874.311Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.001.374 1.012.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.001.374 1.012.293TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.007.764 8.886.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.160.617 30.983.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 17.380.669 16.763.364Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Geri Alınmış Paylar (-)-360.560Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-558.280 -69.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-558.280 -69.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-558.280 -69.595Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.222 1.117.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.794.034 -16.307.202Net Dönem Karı veya Zararı745.430 -486.832Kontrol Gücü Olmayan Paylar-86.363 -71.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.294.306 16.691.620TOPLAM KAYNAKLAR57.454.923 47.675.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 92.220.264 39.940.242 29.632.484 20.813.250Satışların Maliyeti18 -83.287.007 -33.884.219 -27.044.672 -19.047.206TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.933.257 6.056.023 2.587.812 1.766.044BRÜT KAR (ZARAR)8.933.257 6.056.023 2.587.812 1.766.044Genel Yönetim Giderleri20 -2.360.747 -2.120.732 -879.148 -701.860Pazarlama Giderleri20 -2.407.936 -803.097 -389.516 -277.068Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -842.625 -426.211 -364.161 -156.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 3.737.680 2.567.741 1.241.824 1.027.012Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.376.990 -3.190.995 -1.427.113 -969.440ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.682.639 2.082.729 769.698 687.842Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.765.022 1.017.083 1.394.612 279.529Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -13.515 -13.515 -4.505 -4.505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.434.146 3.086.297 2.159.805 962.866Finansman Gelirleri24 973.184 727.996 429.341 577.396Finansman Giderleri24 -4.991.041 -2.079.824 -2.722.439 -611.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)416.289 1.734.469 -133.293 928.488Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri314.951 -7.345 51.104 12.172Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -20.992 -20.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 335.943 -7.345 72.096 12.172SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)731.240 1.727.124 -82.189 940.660DÖNEM KARI (ZARARI)731.240 1.727.124 -82.189 940.660Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.190 -19.125 707 60.477Ana Ortaklık Payları745.430 1.746.249 -82.896 880.183Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-489.114 140.533 -386.884 -165.298Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-627.069 180.171 -496.005 -211.920Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 137.955 -39.638 109.121 46.622Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi137.955 -39.638 109.121 46.622Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-489.114 140.533 -386.884 -165.298TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)242.126 1.867.657 -469.073 775.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.761 -18.985 816 59.004Ana Ortaklık Payları255.887 1.886.642 -469.889 716.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887365BIST