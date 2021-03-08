***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-15.557.721 15.557.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)49.908 -486.832 -436.924 -25.862 -462.786Dönem Karı (Zararı)-486.832 -486.832 -30.434 -517.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)49.908 49.908 4.572 54.480Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-232.500 -232.500 -232.500Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.709 -201.134 -194.425 194.425 0Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler3.315 -159.025 -155.710 -472 -156.182Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler3.315 -159.025 -155.710 -472 -156.182Düzeltmelerden Sonraki Tutar25.750.000 -360.560 7.120.331 -66.280 1.117.222 -16.466.227 -486.832 16.607.654 -72.216 16.535.438Transferler-486.832 486.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-432.867 18.645.391 18.212.524 23.120 18.235.644Dönem Karı (Zararı)18.645.391 18.645.391 23.460 18.668.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-432.867 -432.867 -340 -433.207Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)360.560 360.560 360.560Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 0 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.316.628 2.394.579Dönem Karı (Zararı)18.668.851 -517.266Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.668.851 -517.266Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.035.889 9.017.485Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-22 2.563.563 2.844.562Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-9 365.988 1.209.929Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 102.931 1.327.069Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 263.057 -117.140Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15-16 613.562 -705.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 567.562 291.395Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 46.000 -165.078Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-832.111Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7 1.347.981 -439Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler985.971 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -106.761 75.885Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 468.771 -76.324Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.612.277 -393.718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -467.482 6.062.945Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -467.482 30.864Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 0 6.032.081İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.872.484 -6.108.965Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 -45.217.959 -1.932.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -17.522.768 236.775İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -27.695.191 -2.169.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 -4.450.632 359.330İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -13.637 359.330İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.436.995 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -45.246.780 -5.149.612Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.501.354 -342.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-7 8.143.298 9.025.279İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -60.669 113.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.203.967 8.911.334Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 876.147 -788Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 33.397.632 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 33.397.632 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-8 6.510.344 -3.520.917İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 333 -7.873.435İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 6.510.011 4.352.518Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 552.392 -4.884.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -1.935.572 337.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -2.012.972 337.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 77.400 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.167.744 2.391.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -127.885 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.999 3.325YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI217.841 104.392Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-22 2.030.281 538.283Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-22 2.030.281 538.283Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-13 -1.812.440 -433.891Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.805.772 -433.891Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -6.668 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.742.195 -2.516.119İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -232.500İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -232.500İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.560 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.560 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 36.559.068 77.180Kredilerden Nakit Girişleri5 36.559.068 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 0 77.180Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -11.480.626 -2.121.246Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -11.115.110 -1.968.509Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -365.516 -152.737Ödenen Faiz-697.501 -239.553Alınan Faiz694 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.643.408 -17.148NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.643.408 -17.148DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.158.302 1.175.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.801.710 1.158.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.801.710 1.158.302Ticari Alacaklar6-7 49.375.224 4.728.967İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.111.720 1.054.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 31.263.504 3.674.764Diğer Alacaklar6-8 5.079.303 628.671İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 295.171 281.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.784.132 347.137Stoklar9 63.837.712 18.853.989Peşin Ödenmiş Giderler6-10 11.776.584 10.278.075İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 5.744.820 9.751.677İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.031.764 526.398Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 20.999 0Diğer Dönen Varlıklar17 2.284.495 271.523İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 2.284.495 271.523ARA TOPLAM137.176.027 35.919.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR137.176.027 35.919.527DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 7.017.366 8.857.475Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 0 1.630.443Diğer Maddi Duran Varlıklar11 7.017.366 7.227.032Kullanım Hakkı Varlıkları12 0 71.432Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 706.582 1.108.962Diğer Haklar13 289.739 397.060Bilgisayar Yazılımları13 118.916 149.449Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 297.927 562.453Peşin Ödenmiş Giderler10 2.940 95İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.940 95Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.354.561 1.718.004TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.081.449 11.755.968TOPLAM VARLIKLAR147.257.476 47.675.495KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 24.589.263 466.970İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 24.589.263 466.970Banka Kredileri5 24.321.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 243.659 77.180Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 24.274 389.790Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.853.205 2.680.636İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.853.205 2.680.636Banka Kredileri5 1.853.205 2.680.636Ticari Borçlar6-7 20.748.170 12.711.633İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 62.435 122.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.685.735 12.588.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.013.434 137.287Diğer Borçlar6-8 11.034.447 4.524.103İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 333 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.034.114 4.524.103Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 33.397.632 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 33.397.632 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.844.943 1.292.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.844.943 1.292.551Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 5.296.715 0Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 505.045 284.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 459.045 284.091Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 46.000 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 77.400 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 77.400 0ARA TOPLAM100.360.254 22.097.271TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.360.254 22.097.271UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 9.947.056 7.874.311İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 9.947.056 7.874.311Banka Kredileri5 9.049.974 7.874.311Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 897.082 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.818.524 1.012.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.818.524 1.012.293TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.765.580 8.886.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER112.125.834 30.983.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 35.180.738 16.763.364Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -360.560Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-499.147 -69.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-499.147 -69.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-499.147 -69.595Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.222 1.117.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.953.059 -16.307.202Net Dönem Karı veya Zararı18.645.391 -486.832Kontrol Gücü Olmayan Paylar-49.096 -71.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.131.642 16.691.620TOPLAM KAYNAKLAR147.257.476 47.675.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 151.666.873 70.384.229Satışların Maliyeti19 -116.183.838 -62.683.355TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.483.035 7.700.874BRÜT KAR (ZARAR)35.483.035 7.700.874Genel Yönetim Giderleri20 -3.425.299 -2.728.250Pazarlama Giderleri20 -3.919.330 -1.151.100Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.629.851 -601.701Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 6.475.987 4.476.958Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -8.099.501 -6.476.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.885.041 1.219.955Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.853.386 52.010Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -14.496 -18.020FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.723.931 1.253.945Finansman Gelirleri24 2.627.212 831.694Finansman Giderleri24 -6.070.015 -2.996.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.281.128 -910.984Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.612.277 393.718Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -5.296.715 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 684.438 393.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.668.851 -517.266DÖNEM KARI (ZARARI)18.668.851 -517.266Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 23.460 -30.434Ana Ortaklık Payları18.645.391 -486.832Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,72410000 -0,01890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -433.207 54.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-541.508 69.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 108.301 -15.367Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 108.301 -15.367Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-433.207 54.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.235.644 -462.784Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.800 -30.451Ana Ortaklık Payları18.211.844 -432.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916387BIST