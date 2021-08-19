***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Transferler-486.832 486.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.910 828.326 726.416 -15.216 711.200Dönem Karı (Zararı)828.326 828.326 -14.897 813.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-101.910 -101.910 -319 -102.229Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 -360.560 7.120.331 -171.505 1.117.222 -16.794.034 828.326 17.489.780 -86.960 17.402.820Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642Transferler1.092.830 17.552.561 -18.645.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.345 30.460.826 30.528.171 2.975 30.531.146Dönem Karı (Zararı)30.460.826 30.460.826 2.844 30.463.670Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)67.345 67.345 131 67.476Dönem Sonu Bakiyeler17 25.750.000 7.120.331 -431.802 2.210.052 599.502 30.460.826 65.708.909 -46.121 65.662.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.212.623 -1.600.135Dönem Karı (Zararı)30.463.671 813.429Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.463.671 813.429Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.203.966 1.262.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.272.771 1.299.203Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-8 319.599 -55.182Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 265.904 -7.998Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 53.695 -47.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14-15 673.409 548.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 673.209 525.437Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 200 23.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6 -43.671 95.299Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler426.323 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 1.799 17.460Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 -471.793 77.839Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler356.206 -263.846Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -374.348 -361.400Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -374.348 -361.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.344.927 -3.601.287Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -15.423.497 -3.331.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -32.657.651 -5.992.616İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 17.234.154 2.661.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 3.455.712 -83.005İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 107.926 -147İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.347.786 -82.858Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 18.186.270 4.339.958Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 2.735.571 6.633.100Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 6.839.381 -6.351.260İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 534.300 -58.706İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.305.081 -6.292.554Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 298.774 554.720Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 -10.162.832 -4.346.157İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 10.868 1.776İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -10.173.700 -4.347.933Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -23.738.590 -844.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16 464.284 -172.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 541.684 -172.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 -77.400Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.322.710 -1.525.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -79.658 -74.788Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.429YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.963.124 1.877.195Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-23 507.797 2.033.247Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-23 507.797 2.033.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-23 -7.470.921 -156.052Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-23 -7.470.921 -156.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.572.711 -865.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 13.740.241 -957.967Kredilerden Nakit Girişleri12 13.734.542 -957.967Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri12 5.699 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -14.896.791 99.180Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -14.896.791 491.656Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları12 0 -392.476Ödenen Faiz-416.161 -6.213YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.676.788 -587.940NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.676.788 -587.940DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.801.710 1.158.302DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.478.498 570.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.478.498 4.801.710Ticari Alacaklar5-6 65.004.610 49.375.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.239.689 18.111.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.764.921 31.263.504Diğer Alacaklar5-7 1.620.384 5.079.303İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 187.245 295.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.433.139 4.784.132Stoklar8 45.597.747 63.837.712Peşin Ödenmiş Giderler5-11 9.042.999 11.776.584İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.305.019 5.744.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.737.980 6.031.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 20.999Diğer Dönen Varlıklar16 1.763.810 2.284.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.763.810 2.284.495ARA TOPLAM134.508.048 137.176.027TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR134.508.048 137.176.027DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 3.207 0Maddi Duran Varlıklar9 13.239.589 7.017.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 549.060 706.582Diğer Haklar10 275.278 289.739Bilgisayar Yazılımları10 108.118 118.916Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 165.664 297.927Peşin Ödenmiş Giderler11 954 2.940İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 954 2.940Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.981.486 2.354.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.774.296 10.081.449TOPLAM VARLIKLAR150.282.344 147.257.476KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 23.048.605 24.589.263İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 23.048.605 24.589.263Banka Kredileri12 22.755.700 24.321.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 262.932 243.659Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 29.973 24.274Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 2.125.602 1.853.205İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 2.125.602 1.853.205Banka Kredileri12 2.125.602 1.853.205Ticari Borçlar5-6 27.589.350 20.748.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 581.693 62.435İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 27.007.657 20.685.735Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.312.208 1.013.434Diğer Borçlar5-7 871.615 11.034.447İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 11.201 333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 860.414 11.034.114Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 5.751.251 33.397.632Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 5.751.251 33.397.632Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.752.734 1.844.943İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.752.734 1.844.943Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 5.266.286 5.296.715Kısa Vadeli Karşılıklar14-15 618.223 505.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 572.023 459.045Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 46.200 46.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 0 77.400İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 0 77.400ARA TOPLAM