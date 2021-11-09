***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620Transferler-486.832 486.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-488.685 745.430 256.745 -14.619 242.126Dönem Karı (Zararı)745.430 745.430 -14.190 731.240Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-488.685 -488.685 -429 -489.114Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)360.560 360.560 360.560Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -558.280 1.117.222 -16.794.034 745.430 17.380.669 -86.363 17.294.306Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642Transferler1.092.830 17.552.561 -18.645.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.725 0 43.276.082 43.286.807 35.032 43.321.839Dönem Karı (Zararı)43.276.082 43.276.082 34.948 43.311.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.725 10.725 84 10.809Dönem Sonu Bakiyeler18 25.750.000 7.120.331 -488.422 2.210.052 599.502 43.276.082 78.467.545 -14.064 78.453.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.121.701 -9.015.350Dönem Karı (Zararı)43.311.030 731.240Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)43.311.030 731.240Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.000.349 2.247.765Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 2.175.861 1.945.742Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-8-12 109.702 65.676Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 240.951 83.926Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -131.249 -18.250Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15-16 697.831 731.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 697.631 661.915Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 200 69.826Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6 207.910 199.655Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13-25 671.957Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 9.978 -27.723Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 -474.025 227.378Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.182.480 -314.950Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -373.435 -380.099Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -373.435 -380.099İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.987.440 -11.881.635Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -11.094.919 -9.737.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -20.971.500 -10.473.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9.876.581 735.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 3.934.532 44.861İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 104.799 157.758İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.829.733 -112.897Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 17.013.162 -226.272Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.062.558 3.084.151Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 5.080.412 -510.373İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.037.583 -60.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.042.829 -450.166Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 187.708 684.742Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 -10.345.404 -4.261.018İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 31.702 2.913İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -10.377.106 -4.263.931Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -16.006.637 -739.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 1.181.148 -220.208Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 1.258.548 -359.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -77.400 139.096Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.323.939 -8.902.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -195.146 -112.720Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.007.092YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.937.583 1.754.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-24 506.886 2.050.601Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-24 506.886 2.050.601Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-24 -8.444.469 -296.513Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-24 -8.331.225 -296.513Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -113.244FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.701.979 12.985.532İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.560İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.560Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 13.956.747 11.907.122Kredilerden Nakit Girişleri13 13.956.639 11.907.122Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri13 108Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -24.998.599 724.992Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -24.998.599 1.132.079Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 0 -407.087Ödenen Faiz25 -660.127 -7.142YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.482.139 5.724.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.482.139 5.724.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.801.710 1.158.302DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.283.849 6.882.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.283.849 4.801.710Ticari Alacaklar5-6 60.703.894 49.375.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 39.553.597 18.111.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.150.297 31.263.504Diğer Alacaklar5-7 1.141.564 5.079.303İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 190.372 295.171İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 951.192 4.784.132Stoklar8 46.955.799 63.837.712Peşin Ödenmiş Giderler5-12 8.676.055 11.776.584İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 5.009.786 5.744.820İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.666.269 6.031.764Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 4 20.999Diğer Dönen Varlıklar17 1.046.942 2.284.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 1.046.942 2.284.495ARA TOPLAM141.808.107 137.176.027TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR141.808.107 137.176.027DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 3.207 0Maddi Duran Varlıklar9 12.735.886 7.017.366Kullanım Hakkı Varlıkları10 706.582Diğer Haklar11 376.533 289.739Bilgisayar Yazılımları11 103.923 118.916Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 99.531 297.927Peşin Ödenmiş Giderler12 40.234 2.940İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 40.234 2.940Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.551.084 2.354.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.453.630 10.081.449TOPLAM VARLIKLAR158.261.737 147.257.476KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 13.880.681 24.589.263İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 13.880.681 24.589.263Banka Kredileri13 13.405.340 24.321.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 450.959 243.659Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 24.382 24.274Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 2.124.557 1.853.205İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 2.124.557 1.853.205Banka Kredileri13 2.124.557 1.853.205Ticari Borçlar5-6 25.838.560 20.748.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.070.029 62.435İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 24.768.531 20.685.735Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.201.142 1.013.434Diğer Borçlar5-7 689.043 11.034.447İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 32.035 333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 657.008 11.034.114Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 17.637.289 33.397.632Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 17.637.289 33.397.632Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.598.649 1.844.943İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.598.649 1.844.943Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 4.671.328 5.296.715Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 557.777 505.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 511.577 459.045Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 46.200 46.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 0 77.400İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 0 77.400ARA TOPLAM68.199.026 100.360.254TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.199.026 100.360.254UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 9.354.265 9.947.056İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 9.354.265 9.947.056Banka Kredileri13 8.241.889 9.049.974Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.112.376 897.082Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.254.965 1.818.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.254.965 1.818.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.609.230 11.765.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.808.256 112.125.834ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 78.467.545 35.180.738Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-488.422 -499.147Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-488.422 -499.147Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-488.422 -499.147Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.210.052 1.117.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları599.502 -16.953.059Net Dönem Karı veya Zararı43.276.082 18.645.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar-14.064 -49.096TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.453.481 35.131.642TOPLAM KAYNAKLAR158.261.737 147.257.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 263.813.155 92.220.264 73.444.689 29.632.484Satışların Maliyeti19 -196.357.088 -83.287.007 -53.654.658 -27.044.672TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19 67.456.067 8.933.257 19.790.031 2.587.812BRÜT KAR (ZARAR)67.456.067 8.933.257 19.790.031 2.587.812Genel Yönetim Giderleri21 -3.789.424 -2.360.747 -1.524.027 -879.148Pazarlama Giderleri21 -9.478.891 -2.407.936 -2.138.887 -389.516Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -1.352.661 -842.625 -131.907 -364.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 20.174.336 3.737.680 3.057.086 1.241.824Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -15.527.154 -4.376.990 -2.413.218 -1.427.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.482.273 2.682.639 16.639.078 769.698Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 376.195 1.765.022 12 1.394.612Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.737 -13.515 -913 -4.505FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.855.731 4.434.146 16.638.177 2.159.805Finansman Gelirleri25 9.465.233 973.184 1.645.713 429.341Finansman Giderleri25 -10.827.455 -4.991.041 -1.320.636 -2.722.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.493.509 416.289 16.963.254 -133.293Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 -13.182.479 314.951 -4.115.895 51.104Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -13.381.705 -20.992 -4.671.327 -20.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 199.226 335.943 555.432 72.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.311.030 731.240 12.847.359 -82.189DÖNEM KARI (ZARARI)43.311.030 731.240 12.847.359 -82.189Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 34.948 -14.190 32.103 707Ana Ortaklık Payları27 43.276.082 745.430 12.815.256 -82.896Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.809 -489.114 -56.665 -386.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.512 -627.069 -70.833 -496.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 -2.703 137.955 14.168 109.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -2.703 137.955 14.168 109.121Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.809 -489.114 -56.665 -386.884TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.321.839 242.126 12.790.694 -469.073Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.033 -13.761 32.823 816Ana Ortaklık Payları43.286.806 255.887 12.757.871 -469.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976419BIST