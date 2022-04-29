***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642Transferler18.645.391 -18.645.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.749 15.755.790 15.733.041 -10.932 15.722.109Dönem Karı (Zararı)15.755.790 15.755.790 -11.074 15.744.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.749 -22.749 142 -22.607Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -521.896 1.117.222 1.692.332 15.755.790 50.913.779 -60.028 50.853.751Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864Transferler66.443.579 -66.443.579Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-162.026 31.023.099 30.861.073 -2.997 30.858.076Dönem Karı (Zararı)31.023.099 31.023.099 -5.037 31.018.062Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-162.026 -162.026 2.040 -159.986Dönem Sonu Bakiyeler18 25.750.000 7.120.331 -848.260 2.210.052 67.043.081 31.023.099 132.298.303 -19.363 132.278.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.073.308 11.095.059Dönem Karı (Zararı)31.018.062 15.744.716Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.018.062 15.744.716Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.098.775 -4.663.168Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 571.344 598.962Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-8-12 51.231 22.210Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-12 199.817 36.203Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -148.586 -13.993Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 1.270.308 507.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.270.308 507.915Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6-13-14-25 317.930 -264.810Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13-14-25 334.286 221.402Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -15.088 -12.393Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 -1.268 -473.819Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.887.986 -5.152.940Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kaz -374.505Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -24 -374.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.975.362 43.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -30.162.258 5.473.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -10.123.699 -9.768.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -20.038.559 15.242.322Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 187.417 -344.575İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.448.729 -3.634İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.636.146 -340.941Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.038.966 16.526.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 4.416.037 -6.548.135Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 13.210.524 8.454.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.694.501 495.887İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 14.905.025 7.958.677Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 1.613.669 274.152Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 -9.763.114 -7.139.871İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.462 1.131İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -9.764.576 -7.141.002Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -6.086.982 -18.312.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -2.351.689 1.660.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -2.350.647 1.737.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -1.042 -77.400Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.141.475 11.125.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -183.822 -30.204Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.884.345 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.353.403 -19.604Maddi ve Maddiışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-24 0 503.981Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-24 0 503.981Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11-24 -1.353.403 -523.585Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-24 -1.344.075 -523.585Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.328FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.657.406 1.759.410Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 29.565.328 3.312.797Kredilerden Nakit Girişleri13 29.524.060 3.312.797Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri13 41.268 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -7.587.022 -1.340.831Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -7.587.022 -1.335.880Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları13 0 -4.951Ödenen Faiz25 -326.322 -212.556Alınan Faiz24 5.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.377.311 12.834.865NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.377.311 12.834.865DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.653.466 4.801.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.030.777 17.636.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 48.151.126 24.653.466Ticari Alacaklar5-6 107.002.906 78.703.702İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 65.489.227 55.372.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.513.679 23.331.290Diğer Alacaklar5-7 3.155.809 3.343.226İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.643.645 194.916İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 512.164 3.148.310Stoklar8 65.604.657 63.417.105Peşin Ödenmiş Giderler5-12 9.451.299 12.220.458İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 0 1.505.156İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 9.451.299 10.715.302Diğer Dönen Varlıklar17 3.800.259 1.569.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 3.800.259 1.569.961ARA TOPLAM237.166.056 183.907.918TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR237.166.056 183.907.918DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 3.207 3.207Maddi Duran Varlıklar9 12.364.359 11.477.336Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.551.270 1.629.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 623.248 650.246Diğer Haklar11 435.311 444.751Bilgisayar Yazılımları11 152.611 156.417Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 35.326 49.078Peşin Ödenmiş Giderler12 94.842 77.215İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 94.842 77.215Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.875.396 1.872.689TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.512.322 15.709.905TOPLAM VARLIKLAR253.678.378 199.617.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 29.096.181 6.528.844İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 29.096.181 6.528.844Banka Kredileri13 28.550.900 6.045.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 492.481 471.752Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 52.800 11.532Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 3.318.305 3.077.281İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 3.318.305 3.077.281Banka Kredileri13 3.318.305 3.077.281Ticari Borçlar5-6 47.029.576 33.834.140İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.557.564 4.246.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 44.472.012 29.587.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.995.076 381.407Diğer Borçlar5-7 1.629.385 11.392.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 12.432 10.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.616.953 11.381.530Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 12.196.261 16.204.399Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 12.196.261 16.204.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 529.861 2.608.705İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 529.861 2.608.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 8.850.424 7.884.073Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 1.066.726 696.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.035.326 665.078Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 31.400 31.400Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 840 1.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 840 1.882ARA TOPLAM105.712.635 82.609.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.712.635 82.609.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 12.180.263 12.996.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 12.180.263 12.996.932Banka Kredileri13 11.325.810 12.010.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 854.453 986.424Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.506.540 2.590.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.506.540 2.590.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.686.803 15.587.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.399.438 98.196.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 132.298.303 101.437.230Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-848.260 -686.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-848.260 -686.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-848.260 -686.234Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.210.052 2.210.052Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları67.043.081 599.502Net Dönem Karı veya Zararı31.023.099 66.443.579Kontrol Gücü Olmayan Paylar-19.363 -16.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR132.278.940 101.420.864TOPLAM KAYNAKLAR253.678.378 199.617.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 127.735.634 101.282.186Satışların Maliyeti19 -84.165.999 -79.082.423TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.569.635 22.199.763BRÜT KAR (ZARAR)43.569.635 22.199.763Genel Yönetim Giderleri20 -2.371.155 -1.003.624Pazarlama Giderleri20 -6.395.821 -3.226.386Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -188.185 -593.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 13.759.609 10.258.857Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -7.461.788 -8.184.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.912.295 19.451.028Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 5.446 375.419Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -914FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.917.741 19.825.533Finansman Gelirleri25 4.050.133 6.102.474Finansman Giderleri25 -5.061.826 -6.906.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.906.048 19.021.302Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.887.986 -3.276.586Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -8.850.696 -3.132.809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -37.290 -143.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.018.062 15.744.716DÖNEM KARI (ZARARI)31.018.062 15.744.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -5.037 -11.074Ana Ortaklık Payları31.023.099 15.755.790Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-159.986 -22.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-199.983 -28.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 39.997 5.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 39.997 5.651Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.986 -22.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.858.076 15.722.109Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.997 -10.932Ana Ortaklık Payları30.861.073 15.733.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025775BIST