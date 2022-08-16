***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:18
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642
Transferler
1.092.830 17.552.561 -18.645.391 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.345 30.460.826 30.528.171 2.975 30.531.146
Dönem Karı (Zararı)
30.460.826 30.460.826 2.844 30.463.670
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.345 67.345 131 67.476
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -431.802 2.210.052 599.502 30.460.826 65.708.909 -46.121 65.662.788
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864
Transferler
66.443.579 -66.443.579
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.190 21.560 -21.560 63.325.537 62.866.347 8.679 62.875.026
Dönem Karı (Zararı)
21.560 -21.560 63.325.537 63.325.537 6.600 63.332.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.190 -459.190 2.079 -457.111
Dönem Sonu Bakiyeler
18 25.750.000 7.120.331 -1.145.424 2.231.612 67.021.521 63.325.537 164.303.577 -7.687 164.295.890
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.322.272 15.212.623
Dönem Karı (Zararı)
63.332.137 30.463.671
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.332.137 30.463.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.203.985 2.203.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 1.375.344 1.272.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-8-12 77.675 319.599
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 153.454 265.904
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -75.779 53.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.856.215 673.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.856.215 673.209
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6-13-25 117.840 -43.671
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13-25 203.523 426.323
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -90.505 1.799
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 4.822 -471.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.823.795 356.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -46.884 -374.348
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -46.884 -374.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.206.317 -17.344.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -70.699.426 -15.423.497
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -16.202.739 -32.657.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -54.496.687 17.234.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -258.175 3.455.712
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.020.159 107.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.761.984 3.347.786
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.195.148 18.186.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 5.590.516 2.735.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 33.308.116 6.839.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.414.170 534.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 36.722.286 6.305.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.882.218 298.774
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 -45.697 -10.162.832
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.545 10.868
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -47.242 -10.173.700
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -10.696.344 -23.738.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -5.092.377 464.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -5.091.334 541.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -1.043 -77.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.329.805 15.322.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -271.838 -79.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.735.695 -30.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.496.265 -6.963.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 59.320 507.797
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-24 59.320 507.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11-24 -1.555.585 -7.470.921
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-24 -1.546.256 -7.470.921
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.329 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.505.570 -1.572.711
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 32.341.558 13.740.241
Kredilerden Nakit Girişleri
13 32.341.558 13.734.542
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
13 0 5.699
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -7.671.122 -14.896.791
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -7.671.122 -14.896.791
Ödenen Faiz
25 -172.370 -416.161
Alınan Faiz
24 7.504 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.331.577 6.676.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.331.577 6.676.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.653.466 4.801.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.985.043 11.478.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.985.043 24.653.466
Ticari Alacaklar
5-6 147.462.512 78.703.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 71.562.392 55.372.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 75.900.120 23.331.290
Diğer Alacaklar
5-7 3.601.401 3.343.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.215.075 194.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.386.326 3.148.310
Stoklar
8 76.688.032 63.417.105
Peşin Ödenmiş Giderler
5-12 8.344.645 12.220.458
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 1.505.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.344.645 10.715.302
Diğer Dönen Varlıklar
17 6.661.295 1.569.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 6.661.295 1.569.961
ARA TOPLAM
298.742.928 183.907.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
298.742.928 183.907.918
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 3.207 3.207
Maddi Duran Varlıklar
9 11.874.329 11.477.336
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.473.473 1.629.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 576.797 650.246
Diğer Haklar
11 415.958 444.751
Bilgisayar Yazılımları
11 142.673 156.417
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 18.166 49.078
Peşin Ödenmiş Giderler
12 144.852 77.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 144.852 77.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.041.485 1.872.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.114.143 15.709.905
TOPLAM VARLIKLAR
314.857.071 199.617.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 31.005.980 6.528.844
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 31.005.980 6.528.844
Banka Kredileri
13 30.452.450 6.045.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 517.058 471.752
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 36.472 11.532
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 3.537.134 3.077.281
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 3.537.134 3.077.281
Banka Kredileri
13 3.537.134 3.077.281
Ticari Borçlar
5-6 67.051.751 33.834.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 860.178 4.246.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 66.191.573 29.587.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.263.625 381.407
Diğer Borçlar
5-7 11.346.802 11.392.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 12.515 10.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.334.287 11.381.530
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 7.653.327 16.204.399
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 7.653.327 16.204.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 463.433 2.608.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 463.433 2.608.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 9.026.692 7.884.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 1.347.251 696.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.315.851 665.078
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 31.400 31.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 839 1.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 839 1.882
ARA TOPLAM
133.696.834 82.609.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.696.834 82.609.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 12.769.036 12.996.932
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 12.769.036 12.996.932
Banka Kredileri
13 12.052.316 12.010.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 716.720 986.424
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.095.311 2.590.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.095.311 2.590.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.864.347 15.587.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.561.181 98.196.959
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 164.303.577 101.437.230
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.145.424 -686.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.145.424 -686.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.145.424 -686.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.231.612 2.210.052
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
67.021.521 599.502
Net Dönem Karı veya Zararı
63.325.537 66.443.579
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.687 -16.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
164.295.890 101.420.864
TOPLAM KAYNAKLAR
314.857.071 199.617.823
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 296.697.946 190.368.466 168.962.312 89.086.280
Satışların Maliyeti
19 -208.735.483 -143.923.184 -124.381.299 -64.247.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.962.463 46.445.282 44.581.013 24.838.569
BRÜT KAR (ZARAR)
87.962.463 46.445.282 44.581.013 24.838.569
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.994.154 -2.265.397 -2.622.999 -1.261.773
Pazarlama Giderleri
20 -15.596.596 -7.340.004 -9.200.775 -4.113.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 32.196.947 17.117.250 18.437.338 6.858.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -16.867.888 -13.113.936 -9.406.100 -4.929.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.700.772 40.843.195 41.788.477 21.392.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 55.275 376.183 49.829 764
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -887 -1.824 -887 -910
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.755.160 41.217.554 41.837.419 21.392.021
Finansman Gelirleri
25 9.552.642 7.819.520 5.502.509 1.717.046
Finansman Giderleri
25 -11.151.869 -9.506.819 -6.090.043 -2.600.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.155.933 39.530.255 41.249.885 20.508.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.823.796 -9.066.584 -8.935.810 -5.789.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.878.314 -8.710.378 -9.027.618 -5.577.569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 54.518 -356.206 91.808 -212.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.332.137 30.463.671 32.314.075 14.718.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.332.137 30.463.671 32.314.075 14.718.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 6.600 2.845 11.637 13.919
Ana Ortaklık Payları
63.325.537 30.460.826 32.302.438 14.705.036
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-457.111 67.476 -297.125 90.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-571.389 84.345 -371.406 112.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114.278 -16.869 74.281 -22.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 114.278 -16.869 74.281 -22.520
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-457.111 67.476 -297.125 90.083
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.875.026 30.531.147 32.016.950 14.809.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.600 2.210 7.597 13.143
Ana Ortaklık Payları
62.870.426 30.528.937 32.009.353 14.795.895
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056002
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