***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -499.147 1.117.222 -16.953.059 18.645.391 35.180.738 -49.096 35.131.642Transferler1.092.830 17.552.561 -18.645.391 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.345 30.460.826 30.528.171 2.975 30.531.146Dönem Karı (Zararı)30.460.826 30.460.826 2.844 30.463.670Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)67.345 67.345 131 67.476Dönem Sonu Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -431.802 2.210.052 599.502 30.460.826 65.708.909 -46.121 65.662.788Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864Transferler66.443.579 -66.443.579Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-459.190 21.560 -21.560 63.325.537 62.866.347 8.679 62.875.026Dönem Karı (Zararı)21.560 -21.560 63.325.537 63.325.537 6.600 63.332.137Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-459.190 -459.190 2.079 -457.111Dönem Sonu Bakiyeler18 25.750.000 7.120.331 -1.145.424 2.231.612 67.021.521 63.325.537 164.303.577 -7.687 164.295.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.322.272 15.212.623Dönem Karı (Zararı)63.332.137 30.463.671Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)63.332.137 30.463.671Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.203.985 2.203.966Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 1.375.344 1.272.771Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-8-12 77.675 319.599Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 153.454 265.904Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -75.779 53.695Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15-16 1.856.215 673.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.856.215 673.209Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6-13-25 117.840 -43.671Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13-25 203.523 426.323Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -90.505 1.799Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 4.822 -471.793Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.823.795 356.206Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -46.884 -374.348Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -46.884 -374.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.206.317 -17.344.927Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -70.699.426 -15.423.497İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -16.202.739 -32.657.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -54.496.687 17.234.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 -258.175 3.455.712İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -2.020.159 107.926İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.761.984 3.347.786Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -13.195.148 18.186.270Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 5.590.516 2.735.571Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 33.308.116 6.839.381İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -3.414.170 534.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 36.722.286 6.305.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 1.882.218 298.774Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-7 -45.697 -10.162.832İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.545 10.868İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -47.242 -10.173.700Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -10.696.344 -23.738.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -5.092.377 464.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -5.091.334 541.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -1.043 -77.400Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.329.805 15.322.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -271.838 -79.658Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.735.695 -30.429YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.496.265 -6.963.124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-24 59.320 507.797Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-24 59.320 507.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11-24 -1.555.585 -7.470.921Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-24 -1.546.256 -7.470.921Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.329 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.505.570 -1.572.711Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 32.341.558 13.740.241Kredilerden Nakit Girişleri13 32.341.558 13.734.542Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri13 0 5.699Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -7.671.122 -14.896.791Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -7.671.122 -14.896.791Ödenen Faiz25 -172.370 -416.161Alınan Faiz24 7.504 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.331.577 6.676.788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.331.577 6.676.788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.653.466 4.801.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.985.043 11.478.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.985.043 24.653.466Ticari Alacaklar5-6 147.462.512 78.703.702İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 71.562.392 55.372.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 75.900.120 23.331.290Diğer Alacaklar5-7 3.601.401 3.343.226İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.215.075 194.916İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.386.326 3.148.310Stoklar8 76.688.032 63.417.105Peşin Ödenmiş Giderler5-12 8.344.645 12.220.458İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 0 1.505.156İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.344.645 10.715.302Diğer Dönen Varlıklar17 6.661.295 1.569.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 6.661.295 1.569.961ARA TOPLAM298.742.928 183.907.918TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR298.742.928 183.907.918DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 3.207 3.207Maddi Duran Varlıklar9 11.874.329 11.477.336Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.473.473 1.629.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 576.797 650.246Diğer Haklar11 415.958 444.751Bilgisayar Yazılımları11 142.673 156.417Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 18.166 49.078Peşin Ödenmiş Giderler12 144.852 77.215İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 144.852 77.215Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.041.485 1.872.689TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.114.143 15.709.905TOPLAM VARLIKLAR314.857.071 199.617.823KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 31.005.980 6.528.844İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 31.005.980 6.528.844Banka Kredileri13 30.452.450 6.045.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 517.058 471.752Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 36.472 11.532Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 3.537.134 3.077.281İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 3.537.134 3.077.281Banka Kredileri13 3.537.134 3.077.281Ticari Borçlar5-6 67.051.751 33.834.140İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 860.178 4.246.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 66.191.573 29.587.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.263.625 381.407Diğer Borçlar5-7 11.346.802 11.392.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 12.515 10.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 11.334.287 11.381.530Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 7.653.327 16.204.399Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 7.653.327 16.204.399Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 463.433 2.608.705İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 463.433 2.608.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 9.026.692 7.884.073Kısa Vadeli Karşılıklar15-16 1.347.251 696.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.315.851 665.078Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 31.400 31.400Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 839 1.882İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 839 1.882ARA TOPLAM133.696.834 82.609.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.696.834 82.609.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 12.769.036 12.996.932İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 12.769.036 12.996.932Banka Kredileri13 12.052.316 12.010.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 716.720 986.424Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.095.311 2.590.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.095.311 2.590.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.864.347 15.587.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.561.181 98.196.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 164.303.577 101.437.230Ödenmiş Sermaye25.750.000 25.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)7.120.331 7.120.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.145.424 -686.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.145.424 -686.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.145.424 -686.234Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.231.612 2.210.052Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları67.021.521 599.502Net Dönem Karı veya Zararı63.325.537 66.443.579Kontrol Gücü Olmayan Paylar-7.687 -16.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR164.295.890 101.420.864TOPLAM KAYNAKLAR314.857.071 199.617.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 296.697.946 190.368.466 168.962.312 89.086.280Satışların Maliyeti19 -208.735.483 -143.923.184 -124.381.299 -64.247.711TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.962.463 46.445.282 44.581.013 24.838.569BRÜT KAR (ZARAR)87.962.463 46.445.282 44.581.013 24.838.569Genel Yönetim Giderleri20 -4.994.154 -2.265.397 -2.622.999 -1.261.773Pazarlama Giderleri20 -15.596.596 -7.340.004 -9.200.775 -4.113.618Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 32.196.947 17.117.250 18.437.338 6.858.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -16.867.888 -13.113.936 -9.406.100 -4.929.404ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.700.772 40.843.195 41.788.477 21.392.167Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 55.275 376.183 49.829 764Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -887 -1.824 -887 -910FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)82.755.160 41.217.554 41.837.419 21.392.021Finansman Gelirleri25 9.552.642 7.819.520 5.502.509 1.717.046Finansman Giderleri25 -11.151.869 -9.506.819 -6.090.043 -2.600.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.155.933 39.530.255 41.249.885 20.508.953Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.823.796 -9.066.584 -8.935.810 -5.789.998Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -17.878.314 -8.710.378 -9.027.618 -5.577.569Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 54.518 -356.206 91.808 -212.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.332.137 30.463.671 32.314.075 14.718.955DÖNEM KARI (ZARARI)63.332.137 30.463.671 32.314.075 14.718.955Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 6.600 2.845 11.637 13.919Ana Ortaklık Payları63.325.537 30.460.826 32.302.438 14.705.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-457.111 67.476 -297.125 90.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-571.389 84.345 -371.406 112.603Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114.278 -16.869 74.281 -22.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 114.278 -16.869 74.281 -22.520Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-457.111 67.476 -297.125 90.083TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.875.026 30.531.147 32.016.950 14.809.038Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.600 2.210 7.597 13.143Ana Ortaklık Payları62.870.426 30.528.937 32.009.353 14.795.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056002BIST