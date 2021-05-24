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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

24.05.2021 15:08



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bölümlere Göre Raporlama ve Hasılat Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Bölümlere Göre Raporlama Altında Yer Alan Rüzgar Enerjisi ve Kurumsal Kimlik Kalemlerinde Geçişme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliği Net Dönem Karı veya Zararına Etkisi Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

     01.01.2021- 31.03.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Raporumuzun dipnotlarıyla ilgili olarak "Bölümlere Göre Raporlama" (Not 3) ve "Hasılat" (Not 16) dipnotlarındaki Rüzgar Enerjisi ve Kurumsal Kimlik tutarlarına ilişkin geçişme düzeltilip, 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi için tekrar yayınlanmaktadır. Bu döneme ait diğer dipnotlarda ve Finansal Tablolarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937459


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