***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBölümlere Göre Raporlama ve Hasılat DipnotlarıDeğişikliğin NedeniBölümlere Göre Raporlama Altında Yer Alan Rüzgar Enerjisi ve Kurumsal Kimlik Kalemlerinde GeçişmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiDeğişikliği Net Dönem Karı veya Zararına Etkisi Bulunmamaktadır.Açıklamalar01.01.2021- 31.03.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Raporumuzun dipnotlarıyla ilgili olarak "Bölümlere Göre Raporlama" (Not 3) ve "Hasılat" (Not 16) dipnotlarındaki Rüzgar Enerjisi ve Kurumsal Kimlik tutarlarına ilişkin geçişme düzeltilip, 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi için tekrar yayınlanmaktadır. Bu döneme ait diğer dipnotlarda ve Finansal Tablolarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937459BIST