***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
24.05.2021 15:08
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bölümlere Göre Raporlama ve Hasılat Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Bölümlere Göre Raporlama Altında Yer Alan Rüzgar Enerjisi ve Kurumsal Kimlik Kalemlerinde Geçişme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliği Net Dönem Karı veya Zararına Etkisi Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
01.01.2021- 31.03.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Raporumuzun dipnotlarıyla ilgili olarak "Bölümlere Göre Raporlama" (Not 3) ve "Hasılat" (Not 16) dipnotlarındaki Rüzgar Enerjisi ve Kurumsal Kimlik tutarlarına ilişkin geçişme düzeltilip, 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi için tekrar yayınlanmaktadır. Bu döneme ait diğer dipnotlarda ve Finansal Tablolarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937459
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0977
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4867
En Düşük
8,3771
18:0510,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1408
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05515,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,45
|Açılış
|: 515,81
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,36
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4833
|8,4867
|% 1,16
|
|Euro
|10,3808
|10,3916
|% 1,37
|
|Sterlin
|11,9331
|11,9930
|% 0,79
|
|Frank
|9,4077
|9,4643
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|11,32
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,62
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem