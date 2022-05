***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.05.2022Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2021 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması,13 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 24 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Kar Dağıtımı Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,14 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 15 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SAYAS 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı 20220520.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.30'da Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR adresinde yapılacaktır.2021 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi olağan genel kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve Şirketimiz'in www.sayyatirimciiliskileri.com alan adındaki e-ağ sayfamızın ilgili bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nın (M.K.K.) 29/6/2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17.00 itibarı ile Şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağan Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.Genel Kurul'a katılım sağlamak isteyen pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekâletname aracılığıyla temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekâletname örneği ayrıca Şirketimiz'in www.sayyatirimciiliskileri.com alan adındaki e-ağ sayfamızın ilgili bölümünde olağan genel kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031538BIST