***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurulun SonuçlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul Çağğan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.05.2022Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2021 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması,13 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 24 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Kar Dağıtımı Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,14 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 15 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SAYAS 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı 20220520.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı 2021.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037742BIST