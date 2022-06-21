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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.06.2022 15:01
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildi


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulun Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 20.05.2022
Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KEMALPAŞA
Adres Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2021 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu ücretleri ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK'nın 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul Onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması,
13 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 24 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Kar Dağıtımı Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 15 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SAYAS 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı 20220520.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 2021.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Genel Kurulumuz 21 Haziran 2022 tarihli 10603 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038413


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Altın Gr. 1.028 1.028 6,50  
Cumhuriyet 6.851 6.955 28,00  
Tam 6.823 6.922 35,00  
Yarım 3.350 3.385 16,00  
Çeyrek 1.678 1.692 8,00  
Gümüş.Ons 21,46 21,49 -0,22  
Gümüş Gr. 11,98 11,99 -0,10  
B. Petrol 108 108 -7,08  
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