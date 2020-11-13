***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.11.2020 11:15
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2020
Açıklamalar
2020 yılı 3. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888371
BIST
13:001.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,95
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
13:007,6123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0765
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
13:009,0145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0833
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
13:00461,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,11
|Açılış
|: 461,79
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:58
|KARTN
|2.145,00
|45.362.294
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|13.541.527
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.985.672
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.355.302
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.858.630
|% 9,97
|
|UFUK
|10,44
|25.947
|% -10,00
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|KSTUR
|155,00
|1.558.222
|% -9,14
|
|MEGAP
|11,60
|396.685
|% -8,66
|
|GARAN
|8,77
|2.071.221.829
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,31
|1.963.319.636
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,30
|716.196.247
|% 0,96
|
|PETKM
|4,75
|641.564.619
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,85
|635.305.864
|% 2,89
|
|KRDMD
|4,31
|1.963.319.636
|% 3,86
|
|GARAN
|8,77
|2.071.221.829
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,85
|635.305.864
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,90
|330.862.761
|% 1,06
|
|ODAS
|3,63
|514.139.860
|% -1,09
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6028
|7,6070
|% -1,06
|
|Euro
|8,9960
|9,0040
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,0271
|10,0774
|% -0,33
|
|Frank
|8,3211
|8,3713
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% -0,73
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,10
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-30,02
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,52
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,41
|