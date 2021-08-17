***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 11:37
ılı 2. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958558
BIST
12:121.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:128,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3869
12:129,9059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0627
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
12:12484,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,05
|Açılış
|: 484,82
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
484,08
BIST En Aktif Hisseler12:12
|IZFAS
|7,50
|5.142.873
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|PENTA
|78,80
|18.566.997
|% 9,67
|
|ADESE
|1,39
|18.631.753
|% 9,45
|
|VBTYZ
|25,80
|122.581.274
|% 7,14
|
|IDEAS
|41,32
|1.505.040
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.897.885
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,81
|7.529.566
|% -7,87
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|PETKM
|6,06
|490.396.367
|% 0,66
|
|ARCLK
|34,02
|394.801.816
|% 2,90
|
|GARAN
|9,43
|382.886.450
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|335.993.351
|% 0,24
|
|SISE
|8,73
|271.586.452
|% 1,04
|
|PETKM
|6,06
|490.396.367
|% 0,66
|
|MRGYO
|1,10
|58.208.057
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|107.291.424
|% -0,39
|
|GARAN
|9,43
|382.886.450
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|335.993.351
|% 0,24
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4082
|8,4118
|% -0,50
|
|Euro
|9,9006
|9,9059
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5739
|11,6320
|% -0,81
|
|Frank
|9,1936
|9,2489
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2352
|2,2464
|% -0,55
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-5,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,56
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,69
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,32
|