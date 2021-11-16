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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.11.2021 14:47
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Ver


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar

2021 yılı 3. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır.  Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978006


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Cumhuriyet 4.070 4.131 104,00  
Tam 4.048 4.150 102,42  
Yarım 1.957 2.007 49,55  
Çeyrek 981 1.004 24,78  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 0,19  
Gümüş Gr. 8,31 8,31 0,19  
B. Petrol 82,68 82,68 0,63  
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