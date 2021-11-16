***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2021 14:47
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
2021 yılı 3. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978006
BIST
16:301.693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -9,71
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:3010,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1727
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:3011,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2056
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:30614,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 11,62
|Açılış
|: 614,31
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ELITE
|19,72
|94.241.095
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ESCAR
|25,32
|50.226.543
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|DITAS
|19,73
|42.331.395
|% 9,86
|
|OYLUM
|8,05
|11.306.768
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,15
|9.666.316
|% -7,05
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,25
|70.200.671
|% -6,85
|
|YEOTK
|52,30
|49.575.883
|% -6,61
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|PETKM
|7,81
|1.828.805.047
|% -1,51
|
|THYAO
|17,76
|1.393.317.787
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,17
|402.966.128
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|TSKB
|1,62
|385.175.154
|% -5,81
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2255
|10,2305
|% 1,72
|
|Euro
|11,6321
|11,6417
|% 1,80
|
|Sterlin
|13,6744
|13,7429
|% 1,70
|
|Frank
|10,9690
|11,0351
|% 1,34
|
|Riyal
|2,7117
|2,7253
|% 1,41
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,40
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,66
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.048
|4.150
|102,42
|
|Yarım
|1.957
|2.007
|49,55
|
|Çeyrek
|981
|1.004
|24,78
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|8,31
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,63
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:43ARASE
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 97.25 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 953 adet işlem
-
16:42ADESE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 713, 444 adet işlem
-
16:41RHEAG
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 979 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 78 kaybederek (% -0.38 ) 1, 504
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, DITAS, IHAAS, DOBUR, DIRIT