***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 09:07
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
2021 yılı 4. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004329
BIST
11:111.884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 32,44
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
11:1114,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0457
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
11:1115,7808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0647
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
11:11864,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,19
|Açılış
|: 864,49
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler11:10
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.130.415
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,47
|13.275.785
|% 9,16
|
|OYLUM
|4,70
|2.320.680
|% 7,31
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|TKFEN
|18,51
|233.262.191
|% -8,91
|
|DOBUR
|54,50
|2.348.736
|% -8,25
|
|THYAO
|24,98
|1.495.826.102
|% -1,19
|
|EREGL
|29,92
|746.956.581
|% 2,89
|
|GARAN
|11,19
|438.354.793
|% 1,63
|
|KRDMD
|10,91
|358.418.573
|% 3,41
|
|YKBNK
|3,56
|286.311.579
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,98
|165.897.900
|% -0,50
|
|YKBNK
|3,56
|286.311.579
|% 0,85
|
|HUNER
|2,82
|202.091.028
|% 6,02
|
|THYAO
|24,98
|1.495.826.102
|% -1,19
|
|GARAN
|11,19
|438.354.793
|% 1,63
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0590
|14,0664
|% 0,31
|
|Euro
|15,7368
|15,7727
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,7907
|18,8849
|% 0,42
|
|Frank
|15,1487
|15,2399
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7370
|3,7558
|% 0,33
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|15,16
|
|Altın Gr.
|864
|865
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,12
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|2,42
|