***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2022 16:04
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar
2022 yılı 2. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055026
BIST
16:022.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 25,68
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:0217,9646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:0218,4628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0698
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4435
16:021.035,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.035,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,39
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TKNSA
|9,57
|270.380.791
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|125.530.357
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.407.894
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.843.201
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,00
|18.522.610
|% -9,72
|
|AKENR
|1,99
|111.205.529
|% -9,13
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|55.894.487
|% -6,45
|
|KZBGY
|29,46
|52.382.215
|% -6,18
|
|THYAO
|62,95
|4.458.313.524
|% 2,52
|
|AKBNK
|10,29
|1.579.751.048
|% 2,18
|
|YKBNK
|5,74
|1.336.606.749
|% 2,14
|
|SAHOL
|24,20
|1.308.989.626
|% 0,25
|
|SISE
|24,38
|1.255.274.262
|% 0,58
|
|ODAS
|4,06
|971.662.696
|% 3,31
|
|YKBNK
|5,74
|1.336.606.749
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,67
|739.638.749
|% 0,55
|
|DOHOL
|4,50
|746.428.747
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,64
|763.917.640
|% 5,22
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9563
|17,9646
|% 0,15
|
|Euro
|18,4485
|18,4628
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,6845
|21,7933
|% -0,69
|
|Frank
|18,9960
|19,1105
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,10
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.893
|6.997
|-27,00
|
|Tam
|6.935
|6.988
|-4,00
|
|Yarım
|3.379
|3.416
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.708
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-1,33
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16PCILT
Yüzde 4.02 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 863, 511 adet işlem
-
16:15CEOEM
Yüzde 5.62 oranında artışla 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 881, 174 adet işlem
-
16:14MEPET
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 933, 665 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 47 artarak (% 1.08 ) 3, 135
-
16:13XU100
Endeks 2, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 32, 965.00 milyon TL de