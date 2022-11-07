***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
07.11.2022 18:18
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
07/11/2022
Açıklamalar
2022 yılı 3. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077583
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,4958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0705
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,4462
18:0518,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1026
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6524
En Düşük
18,3801
18:05997,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,57
|Açılış
|: 997,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
994,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4842
|18,4958
|% -0,38
|
|Euro
|18,5304
|18,5939
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2950
|21,4018
|% 1,10
|
|Frank
|18,6668
|18,7792
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9108
|4,9354
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,77
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-6,57
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.667
|6.738
|104,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|50,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.648
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,06
|98,06
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
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17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem