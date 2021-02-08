***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.02.2021 14:30
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/3/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
15/12/2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
16/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/02/2021
İhale Sonucu
İhale uhdemiz kalmıştır.
İhale Bedeli
283.239 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,03
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında toplam 1.021.514 EUR tutarında iş alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Afriquia SMDC tarafından Covid-19 salgını nedeniyle 2021'e sarkan 2020 fazı kapsamında muhtelif kurumsal kimlik ürünlerini kapsayan 283.239 EUR tutarında yeni bir iş tarafımıza ihale edilmiş, böylelikle aldığımız toplam sipariş 1.304.753 EUR'ya çıkartılmıştır. Daha önce alınan siparişler kısmen teslim edilmiş olup kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı için ayrıca teklif verilmesi öngörülmektedir.
Konuyla ilgili açıklama ihaledeki rekabet koşuları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908172
BIST
15:471.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:477,0966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:478,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:47416,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,30
|Açılış
|: 416,19
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:47
|YKGYO
|5,94
|10.976.410
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|58.812.866
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|43.076.067
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.225.226.405
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|58.288.561
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|DOHOL
|3,62
|3.225.226.405
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.686.744.086
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,53
|1.217.240.250
|% 9,16
|
|ODAS
|4,26
|970.805.798
|% 3,15
|
|GARAN
|9,79
|949.768.932
|% 0,31
|
|DOHOL
|3,62
|3.225.226.405
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,54
|870.514.915
|% 3,67
|
|ISFIN
|4,53
|1.217.240.250
|% 9,16
|
|ODAS
|4,26
|970.805.798
|% 3,15
|
|TSKB
|1,78
|337.857.855
|% -3,78
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0909
|7,0966
|% 0,57
|
|Euro
|8,5331
|8,5393
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,6952
|9,7438
|% 0,31
|
|Frank
|7,8515
|7,8988
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8885
|1,8980
|% 0,70
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|13,37
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,24
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.802
|53,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|55,39
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,79
|
|Çeyrek
|666
|682
|13,40
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|60,01
|60,01
|0,45
|