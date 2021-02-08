***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/3/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleriİhaleyi Açan TarafAfriquia SMDCİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı15/12/2020Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi16/12/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih08/02/2021İhale Sonucuİhale uhdemiz kalmıştır.İhale Bedeli283.239 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)0,03AçıklamalarŞirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında toplam 1.021.514 EUR tutarında iş alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Afriquia SMDC tarafından Covid-19 salgını nedeniyle 2021'e sarkan 2020 fazı kapsamında muhtelif kurumsal kimlik ürünlerini kapsayan 283.239 EUR tutarında yeni bir iş tarafımıza ihale edilmiş, böylelikle aldığımız toplam sipariş 1.304.753 EUR'ya çıkartılmıştır. Daha önce alınan siparişler kısmen teslim edilmiş olup kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı için ayrıca teklif verilmesi öngörülmektedir.Konuyla ilgili açıklama ihaledeki rekabet koşuları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908172BIST