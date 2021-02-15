***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi8/2/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleriİhaleyi Açan TarafAfriquia SMDCİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı15/12/2020Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi16/12/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih08/02/2021İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli283.239 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%0,03Açıklamalar8/2/2021 tarihli özel durum açıklamamızda konuyla ilgili açıklamanın ihaledeki rekabet koşulları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından ertelendiği belirtilmektedir. Bahse konu erteleme ihaleye teklif verilmesine ilişkin 15/12/2020 tarih ve 2020/90 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız aracılığıyla karara bağlanmış olup hali hazırda açıklanması ertelenmiş bir içsel bilgi bulunmamaktadır.Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı kapsamında teklif verilmesinin gündeme gelmesi halinde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi tekrar değerlendirilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909671BIST