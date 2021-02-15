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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.02.2021 17:21



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8/2/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
15/12/2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
16/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/02/2021
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
283.239 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%0,03
Açıklamalar

8/2/2021 tarihli özel durum açıklamamızda konuyla ilgili açıklamanın ihaledeki rekabet koşulları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından ertelendiği belirtilmektedir.  Bahse konu erteleme ihaleye teklif verilmesine ilişkin 15/12/2020 tarih ve 2020/90 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız aracılığıyla karara bağlanmış olup hali hazırda açıklanması ertelenmiş bir içsel bilgi bulunmamaktadır.
Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı kapsamında teklif verilmesinin gündeme gelmesi halinde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi tekrar değerlendirilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909671


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Tam 2.697 2.765 -30,25  
Yarım 1.303 1.337 -14,64  
Çeyrek 654 669 -7,32  
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