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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

31.08.2021 17:27



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Akaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleri
İhaleyi Açan Taraf
Afriquia SMDC
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19/08/2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/08/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/08/2021
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
630.305,20 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
3,3
Açıklamalar

         Şirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı kapsamında 630.305,20 EUR tutarında yeni bir iş alınmıştır.  Afriquia SMDC ile tedarik ilişkimiz 2016 yılından beri devam etmekte olup ek işler alınması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.
 
Konuyla ilgili açıklama ihaledeki rekabet koşulları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz'un 19/8/2021 tarihli kararı ile ertelenmiştir.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960992


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