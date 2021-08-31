***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAkaryakıt istasyonlarına yönelik kurumsal kimlik ürünleriİhaleyi Açan TarafAfriquia SMDCİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19/08/2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi19/08/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/08/2021İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli630.305,20 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)3,3AçıklamalarŞirketimiz tarafından Fas'ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC'nin kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı kapsamında 630.305,20 EUR tutarında yeni bir iş alınmıştır. Afriquia SMDC ile tedarik ilişkimiz 2016 yılından beri devam etmekte olup ek işler alınması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.Konuyla ilgili açıklama ihaledeki rekabet koşulları dikkate alınarak SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz'un 19/8/2021 tarihli kararı ile ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960992BIST