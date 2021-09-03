***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
03.09.2021 16:00
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
İhaleyi Açan Taraf
Dongkuk S&C
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2/8/2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/08/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
03/09/2021
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
90.197,64 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,5
Açıklamalar
Şirketimiz ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilmekte olan projeleri takip ederek uygun gördüklerine teklif vermektedir. Bu çerçevede Güney Kore'de yerleşik müşterimiz Dongkuk S&C tarafından Japonya'da gerçekleştirilecek bir proje için rüzgar türbin kulesi iç aksam tedariki konusunda bağlantı sağlanmıştır. Şirketimiz tarafından ilk kez Japonya'ya ihracat yapılacağı için stratejik önemi bulunan bu sipariş hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi yerinde görülmüştür.
Konuyla ilgili açıklama ihale sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi amacıyla SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz'un 2/8/2021 tarihli kararı ile ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961709
BIST