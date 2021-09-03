***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafDongkuk S&Cİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı2/8/2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi02/08/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih03/09/2021İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli90.197,64 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)0,5AçıklamalarŞirketimiz ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilmekte olan projeleri takip ederek uygun gördüklerine teklif vermektedir. Bu çerçevede Güney Kore'de yerleşik müşterimiz Dongkuk S&C tarafından Japonya'da gerçekleştirilecek bir proje için rüzgar türbin kulesi iç aksam tedariki konusunda bağlantı sağlanmıştır. Şirketimiz tarafından ilk kez Japonya'ya ihracat yapılacağı için stratejik önemi bulunan bu sipariş hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi yerinde görülmüştür.Konuyla ilgili açıklama ihale sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi amacıyla SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz'un 2/8/2021 tarihli kararı ile ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961709BIST