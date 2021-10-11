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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

11.10.2021 17:28



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
İhaleyi Açan Taraf
Dongkuk S&C - Win & P
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
15/4/2021 - 29/9/2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/10/2021
İhale Sonucu
İhaleler uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
503.500 ¬
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
2,75
Açıklamalar

             Şirketimiz ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilmekte olan projeleri takip ederek uygun gördüklerine teklif vermektedir.
 
Bu çerçevede 11/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız aracılığıyla (1) Güney Kore'de yerleşik müşterimiz Win & P'den alınan 313.602 EUR'luk siparişin kabul edilmesi, (2) birlikte üretilerek sevk edilmelerini teminen aynı ülkeden Dongkuk S&C'den koşullu olarak kabul edilen 189.898 EUR tutarındaki siparişin koşulunun kaldırılarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.  Böylelikle toplamda 503.500 EUR tutarında bir ihracat bağlantısı gerçekleştirilmiştir.
 
Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması Dongkuk S&C açısından 17/5/2021 tarihli, Win & P açısından 29/9/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımız ile ertelenmiştir.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969552


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Tam 3.379 3.464 43,91  
Yarım 1.633 1.675 21,24  
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