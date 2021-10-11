***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafDongkuk S&C - Win & Pİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı15/4/2021 - 29/9/2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi17/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/10/2021İhale Sonucuİhaleler uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli503.500 ¬İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)2,75AçıklamalarŞirketimiz ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilmekte olan projeleri takip ederek uygun gördüklerine teklif vermektedir.Bu çerçevede 11/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız aracılığıyla (1) Güney Kore'de yerleşik müşterimiz Win & P'den alınan 313.602 EUR'luk siparişin kabul edilmesi, (2) birlikte üretilerek sevk edilmelerini teminen aynı ülkeden Dongkuk S&C'den koşullu olarak kabul edilen 189.898 EUR tutarındaki siparişin koşulunun kaldırılarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Böylelikle toplamda 503.500 EUR tutarında bir ihracat bağlantısı gerçekleştirilmiştir.Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması Dongkuk S&C açısından 17/5/2021 tarihli, Win & P açısından 29/9/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımız ile ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969552BIST