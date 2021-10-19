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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

19.10.2021 13:01



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
İhaleyi Açan Taraf
Dongkuk S&C Co. Ltd. (Güney Kore)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
14/10/2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/10/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/10/2021
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
1.225.000 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
6,64
Açıklamalar

         Şirketimiz tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan müşterisi Dongkuk S&C'den rüzgar kulesi aksamlarına ilişkin toplam 1.225.000 EUR büyüklüğünde yeni bir sipariş alınmıştır.  Böylelikle şirketimizin 2021 yılında Güney Kore ile yaptığı ihracat bağlantıları yaklaşık 7.800.000 EUR seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.
 
Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması 14/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile ihalenin sonuçlanmasına kadar ertelenmiştir.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971388


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