***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafDongkuk S&C Co. Ltd. (Güney Kore)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı14/10/2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi14/10/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih19/10/2021İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli1.225.000 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)6,64AçıklamalarŞirketimiz tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan müşterisi Dongkuk S&C'den rüzgar kulesi aksamlarına ilişkin toplam 1.225.000 EUR büyüklüğünde yeni bir sipariş alınmıştır. Böylelikle şirketimizin 2021 yılında Güney Kore ile yaptığı ihracat bağlantıları yaklaşık 7.800.000 EUR seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması 14/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile ihalenin sonuçlanmasına kadar ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971388BIST