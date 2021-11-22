***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.11.2021 16:56
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
İhaleyi Açan Taraf
Titan Wind (Çin Halk Cumhuriyeti)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
12/11/2021
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
2.503.506 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
11,84
Açıklamalar
Bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
Bu çerçevede Şirketimiz tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'ye (Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.) 2.503.506 EUR tutarında yeni bir teklif sunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Rehberi'nin 6'ncı maddesi kapsamında hakkında açıklama yapılması gerektiği değerlendirilen ihaleye teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 12/11/2021 tarih ve 2021/85 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978986
BIST