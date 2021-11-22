***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafTitan Wind (Çin Halk Cumhuriyeti)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı12/11/2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi22/11/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli2.503.506 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)11,84AçıklamalarBilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'ye (Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.) 2.503.506 EUR tutarında yeni bir teklif sunmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Rehberi'nin 6'ncı maddesi kapsamında hakkında açıklama yapılması gerektiği değerlendirilen ihaleye teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 12/11/2021 tarih ve 2021/85 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978986BIST