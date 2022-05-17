***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.05.2022 09:22
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
İhaleyi Açan Taraf
Enercon Taiwan
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
29/04/2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
16/05/2022
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
2.797.600 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşenle üreticilerine yapılacak, imal edilen kuleler ise Japonya ve Şili'ye ihraç edilecektir.
Siparişlerin toplam tutarı 2.797.600 EUR olup bu tutar 2021 yılı hasılatımızın yaklaşık %13'ü, 2022 ilk çeyrek hasılatımızın %35,58'ine denk gelmektedir.
Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 29/4/2022 tarih ve 2022/21 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030750
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9379
En Düşük
15,7603
18:0516,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05924,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,92
|Açılış
|: 924,62
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANKO
|13,33
|41.956.652
|% 8,11
|
|CCOLA
|125,90
|70.297.080
|% 1,91
|
|DGATE
|10,46
|2.017.741
|% 0,00
|
|BRKO
|0,87
|424.959
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|24.243.864
|% 0,00
|
|DGATE
|10,46
|2.017.741
|% 0,00
|
|BRKO
|0,87
|424.959
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|24.243.864
|% 0,00
|
|BIZIM
|16,10
|15.026.297
|% 0,00
|
|DESPC
|10,37
|8.907.178
|% 0,00
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8893
|15,9160
|% 0,09
|
|Euro
|16,6867
|16,7946
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,7189
|19,8178
|% -0,49
|
|Frank
|15,8838
|15,9795
|% -0,38
|
|Riyal
|4,2149
|4,2360
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-2,91
|
|Altın Gr.
|924
|925
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,27
|