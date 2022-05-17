***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafEnercon Taiwanİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı29/04/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi29/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih16/05/2022İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli2.797.600 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşenle üreticilerine yapılacak, imal edilen kuleler ise Japonya ve Şili'ye ihraç edilecektir.Siparişlerin toplam tutarı 2.797.600 EUR olup bu tutar 2021 yılı hasılatımızın yaklaşık %13'ü, 2022 ilk çeyrek hasılatımızın %35,58'ine denk gelmektedir.Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 29/4/2022 tarih ve 2022/21 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030750BIST