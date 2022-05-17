Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

17.05.2022 09:22
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
İhaleyi Açan Taraf
Enercon Taiwan
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
29/04/2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
16/05/2022
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
2.797.600 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşenle üreticilerine yapılacak, imal edilen kuleler ise Japonya ve Şili'ye ihraç edilecektir.
Siparişlerin toplam tutarı 2.797.600 EUR olup bu tutar 2021 yılı hasılatımızın yaklaşık %13'ü, 2022 ilk çeyrek hasılatımızın %35,58'ine denk gelmektedir.
Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 29/4/2022 tarih ve 2022/21 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030750


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.395
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.417 En Düşük
2.380
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANKO 13,33 41.956.652 % 8,11  
CCOLA 125,90 70.297.080 % 1,91  
DGATE 10,46 2.017.741 % 0,00  
BRKO 0,87 424.959 % 0,00  
CEMAS 1,22 24.243.864 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8893 15,9160 % 0,09  
Euro 16,6867 16,7946 % 0,22  
Sterlin 19,7189 19,8178 % -0,49  
Frank 15,8838 15,9795 % -0,38  
Riyal 4,2149 4,2360 % -0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -2,91  
Altın Gr. 924 925 -3,84  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,58 21,62 -0,04  
Gümüş Gr. 11,02 11,04 -0,03  
B. Petrol 112 112 0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru