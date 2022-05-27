***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
27.05.2022 14:36
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Rüzgar türbin kulesi iç aksamları
İhaleyi Açan Taraf
Enercon Taiwan
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
29/4/2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/05/2022
İhale Sonucu
İhale uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
4.887.960 EUR
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%67,13
Açıklamalar
Bilindiği üzere şirketimiz ana faaliyet alanı olan rüzgar enerjisi endüstrisinde hem iç pazar hem ihracat bacağında önemli projeler üstlenmektedir.
Bu çerçevede Şirketimiz tarafından Enercon Taiwan'a verilen toplam 44 kulelik iç aksam tekliflerinin (onaylı siparişler bilahare iletilmek üzere) kabul edildiği öğrenilmiştir. Tedarikler Güney Kore'de mukim Dongkuk Structures and Construction kule üreticisine yapılacak, imal edilen kuleler ise Japonya'ya ihraç edilecektir.
Siparişlerin toplam tutarı 4.887.960 EUR olup bu tutar 2021 yılı hasılatımızın yaklaşık %25'i, 2022 ilk çeyrek hasılatımızın %67,13'ine denk gelmektedir.
Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 29/4/2022 tarih ve 2022/21 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032923
BIST