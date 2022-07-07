***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafWin & P (Güney Kore)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı28/6/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi28/06/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih07/07/2022İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli942.944 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)4,77AçıklamalarBilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. ticaret ünvanlı müşterimize verilen üç teklif topluca onaylanmış bulunmaktadır. Tekliflerin toplam tutarı 942.944 EUR olup teslimlerin 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun sırasıyla 28/6/2022 tarih ve 2022/40 sayılı Kararı ve 1/7/2022 tarih ve 2022/42 sayılı Kararı aracılığıyla ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042931BIST