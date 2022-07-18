***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuRüzgar türbin kulesi iç aksamlarıİhaleyi Açan TarafChengxi Shipyard, Co. Ltd. (Çin Halk Cumhuriyeti)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı7/7/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi07/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih18/07/2022İhale Sonucuİhale uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli1.366.228 EURİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)6,88AçıklamalarBilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nde yerleşik Chengxi Shipyard, Co. Ltd. ticaret ünvanlı müşterimize verilen iki ayrı teklif birlikte onaylanmış bulunmaktadır. Tekliflerin toplam tutarı 1.366.228 EUR olup teslimlerin 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.Şirketimiz tarafından tedarik edilecek iç aksamlar kullanılarak imal edilecek rüzgar türbin kuleleri müşterimiz tarafından Kanada, Almanya ve İtalya'ya ihraç edilecektir.Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun sırasıyla 7/7/2022 tarih ve 2022/44 sayılı Kararı aracılığıyla ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045725BIST