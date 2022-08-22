***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 21.750.000 TL'den 77.250.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 51.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 18.08.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi bu bildirimin ekinde paylaşılmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057522BIST