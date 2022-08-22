***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
22.08.2022 13:47
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 21.750.000 TL'den 77.250.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 51.500.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 18.08.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ihraç belgesi bu bildirimin ekinde paylaşılmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057522
BIST
14:063.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 27,87
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.050
En Düşük
3.011
14:0618,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:0618,1501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:061.010,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.010,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:06
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.421.822
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.782.767
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.922.331
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.198.795
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,37
|344.399.834
|% -7,73
|
|GLRYH
|3,83
|44.392.021
|% -6,59
|
|DENGE
|2,11
|33.269.761
|% -5,38
|
|SKTAS
|3,01
|22.431.754
|% -5,05
|
|DURDO
|29,70
|11.145.930
|% -4,44
|
|THYAO
|68,70
|2.234.344.594
|% 0,29
|
|SASA
|54,25
|1.670.158.100
|% 2,36
|
|PETKM
|11,90
|1.551.029.708
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,77
|1.400.913.646
|% 3,01
|
|AKBNK
|10,55
|1.261.004.384
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,77
|1.400.913.646
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,71
|1.094.773.770
|% 0,71
|
|ADESE
|0,91
|136.698.365
|% 4,60
|
|ZOREN
|2,85
|389.867.392
|% 2,15
|
|PETKM
|11,90
|1.551.029.708
|% 2,59
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1148
|18,1299
|% 0,25
|
|Euro
|18,1329
|18,1501
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3236
|21,4305
|% -0,03
|
|Frank
|18,8260
|18,9395
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8110
|4,8351
|% 0,21
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-11,94
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|-40,00
|
|Tam
|6.814
|6.867
|-70,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,37
|