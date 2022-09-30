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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.09.2022 14:13
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve kabul edilen rapor ekte kamuya açıklanmaktadır.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 
 
 
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2021 YILI HESAP DÖNEMİ
YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLER RAPORU
 
Bölüm 9
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-15.1) 3'üncü maddesinin m) bendinde tanımlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin olarak aynı Tebliğ'in 10'uncu maddesi gereğince hazırlanan işbu Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu sonucunda:
 
Şirketimiz tarafından ilişkili tarafı Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("Ateş Wind Power") Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan rüzgâr türbin kulesi aksamı ve rüzgâr türbin jeneratör aksamı teslimlerinin, dış emsal ve iç emsallere dayalı kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda piyasa emsallerine uygun olduğunu kanaatine ulaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066319


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Tam 6.689 6.759 27,00  
Yarım 3.255 3.304 13,00  
Çeyrek 1.632 1.653 7,00  
Gümüş.Ons 19,11 19,14 0,30  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,21  
B. Petrol 86,15 86,15 -1,03  
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