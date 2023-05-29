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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

29.05.2023 15:49
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve kabul edilen raporun sonuç kısmı kamuya açıklanmaktadır.
  
  
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI HESAP DÖNEMİ
  
YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLER RAPORU
  
Bölüm 9
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-15.1) 3'üncü maddesinin m) bendinde tanımlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin olarak aynı Tebliğ'in 10'uncu maddesi gereğince hazırlanan işbu Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu sonucunda:
  
Şirketimiz tarafından ilişkili tarafı Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("Ateş Wind Power") Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan rüzgâr türbin kulesi aksamı ve rüzgâr türbin jeneratör aksamı teslimlerinin, dış emsal ve iç emsallere dayalı kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda piyasa emsallerine uygun olduğunu kanaatine ulaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154351


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Cumhuriyet 8.960 9.095 -222,00  
Tam 8.909 9.154 -219,78  
Yarım 4.367 4.549 -33,00  
Çeyrek 2.190 2.275 -16,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,18 -0,14  
Gümüş Gr. 14,96 14,98 -0,00  
B. Petrol 77,11 77,11 0,13  
Seans Raporu 18:05
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