***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2023 12:23
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Artırımı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanımız ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu karşılanmıştır. 30.03.2023 tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Karşılaştırma.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129685
BIST
13:184.947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,01
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1819,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0484
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1820,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1073
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:181.212,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.212,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:18
|EKSUN
|78,65
|7.984.548
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.340.099
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|242,90
|57.839.672
|% -4,63
|
|KRSTL
|9,40
|44.690.023
|% -4,47
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|DGGYO
|51,15
|220.796.119
|% -3,49
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ASTOR
|54,90
|1.960.059.874
|% 1,95
|
|GOKNR
|21,64
|1.090.353.982
|% 7,98
|
|SISE
|44,12
|1.078.871.794
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|KATMR
|1,31
|102.871.090
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.256.368
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,05
|607.594.750
|% -0,20
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1636
|19,1685
|% 0,25
|
|Euro
|20,8521
|20,8658
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,5931
|23,7114
|% 0,41
|
|Frank
|20,8451
|20,9707
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0906
|5,1161
|% 0,20
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|3,88
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.181
|8.261
|-15,00
|
|Yarım
|4.011
|4.042
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,59
|0,23
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,64
|