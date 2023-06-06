***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.06.2023 15:52
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.06.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.06.2023
Ek Açıklamalar
Genel Kurulumuz 6
Haziran 2023 tarihli 10846 sayılı
Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Karşılaştırma.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156460
BIST
17:365.366
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,99
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3621,4978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2409
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3623,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2423
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:361.354,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,11
|Açılış
|: 1.354,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.383.649
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.351.485
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|287.551.575
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.677.238
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.776.094
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.141.176
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.086.198
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,67
|71.140.265
|% -8,93
|
|OZRDN
|14,98
|24.491.617
|% -7,93
|
|THYAO
|163,60
|8.267.512.595
|% -0,55
|
|SASA
|65,70
|6.240.168.102
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,10
|4.762.554.182
|% 0,32
|
|ASELS
|52,85
|4.518.351.021
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.328.651.728
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.211.548.025
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,67
|2.852.868.628
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,89
|2.551.126.870
|% -1,49
|
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.312.188.679
|% -1,87
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4951
|21,5018
|% 1,15
|
|Euro
|23,0749
|23,1255
|% 0,98
|
|Sterlin
|26,5798
|26,7131
|% 0,87
|
|Frank
|23,5452
|23,6870
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7142
|5,7428
|% 1,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.356
|15,46
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.610
|85,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.305
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,83
|