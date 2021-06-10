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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

10.06.2021 14:58



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Şirketimizin payları üzerinden gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nu Özel Durumlar Tebliği'ne göre şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. İşbu açıklama Borsa İstanbul'dan gönderilen 10/6/2021 tarih ve BİAS-2-2383 sayılı yazıya istinaden yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımzla duyurulur,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941717


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