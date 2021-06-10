***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.06.2021 14:58
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinden gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nu Özel Durumlar Tebliği'ne göre şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. İşbu açıklama Borsa İstanbul'dan gönderilen 10/6/2021 tarih ve BİAS-2-2383 sayılı yazıya istinaden yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımzla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941717
BIST
15:261.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
15:268,4867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1032
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4791
15:2610,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1171
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:26511,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -9,77
|Açılış
|: 512,12
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
511,13
BIST En Aktif Hisseler15:26
|GSDDE
|6,71
|3.746.502
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|4.103.939
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.210.076
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.383.630
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|262.849.875
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|63.276.531
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.129.006
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|21.753.380
|% -9,95
|
|ATATP
|32,00
|348.731.923
|% -8,88
|
|KOZAL
|129,00
|1.786.495.145
|% 2,79
|
|THYAO
|14,46
|769.282.590
|% -0,69
|
|GARAN
|8,40
|769.077.181
|% 0,48
|
|KOZAA
|16,45
|443.478.191
|% 0,92
|
|FENER
|36,36
|350.183.630
|% 9,45
|
|EKGYO
|2,09
|321.338.579
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,28
|220.993.267
|% 0,44
|
|GARAN
|8,40
|769.077.181
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,26
|90.725.068
|% 1,61
|
|IHLAS
|0,64
|39.866.753
|% 3,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4821
|8,4867
|% -1,20
|
|Euro
|10,3410
|10,3499
|% -1,12
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9920
|% -1,29
|
|Frank
|9,4284
|9,4852
|% -1,28
|
|Riyal
|2,2554
|2,2667
|% -1,23
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-2,85
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,60
|
|Cumhuriyet
|3.391
|3.442
|-65,00
|
|Tam
|3.372
|3.457
|-67,85
|
|Yarım
|1.630
|1.672
|-32,82
|
|Çeyrek
|817
|836
|-16,41
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,25
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:36XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 9, 686.00 milyon TL de
-
15:36SILVR
Yüzde 8.53 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 540, 445 adet işlem
-
15:35ERBOS
Yüzde 4.07 oranında artışla 102.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 861 adet işlem
-
15:34MAVI
Yüzde 7.01 oranında artışla 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 510 adet işlem
-
15:33MZHLD
Yüzde 9.97 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 150 adet işlem