***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.10.2022 16:08
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinden gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nu Özel Durumlar Tebliği'ne göre şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. İşbu açıklama Borsa İstanbul'dan gönderilen 14/10/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11840 sayılı yazıya istinaden yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımzla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072222
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0547
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,0958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0499
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05983,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,71
|Açılış
|: 983,69
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
982,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5895
|% 0,27
|
|Euro
|18,0834
|18,0953
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,7775
|20,8817
|% -0,92
|
|Frank
|18,4307
|18,5417
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-18,24
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-68,00
|
|Yarım
|3.236
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,93
|-0,35
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|-2,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem