***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim yerleşkemizi mülkiyetinde bulunduran İlişkili tarafımız Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yerleşkemize komşu olan 142 Ada 4 Parsel'de yer alan 7967,86 m2 büyüklüğündeki arsa ile 152 Ada 6 Parsel'de bulunan arsanın 56564/1982777 hissesinin satın alındığı bilgisi tarafımızla paylaşılmıştır. İlişkili tarafımızca bahse konu arsaların kullanım şekillerine imar planlaması sürecinin tamamlanması ertesinde karar verilecek olup yapılan yatırımın yürütülen tedarik çalışmaları açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883995BIST