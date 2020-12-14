***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/11/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Kasım 2020 tarihli açıklamamızda Covid-19 salgınında görülen vaka artışlarından şirketimizin işgücünün de etkilendiği belirtilmiştir. Yaşanan işgücü kaybı nedeniyle üretim ve sevkiyat programımızda bazı güncellemeler yapılmış olup Fas'ta mukim müşterimiz Afriquia SMDC'ye teslimatlarımızın 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893128BIST