***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 20:34
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Kasım 2020 tarihli açıklamamızda Covid-19 salgınında görülen vaka artışlarından şirketimizin işgücünün de etkilendiği belirtilmiştir. Yaşanan işgücü kaybı nedeniyle üretim ve sevkiyat programımızda bazı güncellemeler yapılmış olup Fas'ta mukim müşterimiz Afriquia SMDC'ye teslimatlarımızın 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893128
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,6478
En Düşük
9,5151
18:05459,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,95
|Açılış
|: 460,07
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8333
|7,8421
|% 0,00
|
|Euro
|9,5237
|9,5318
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4041
|10,4562
|% 0,61
|
|Frank
|8,7936
|8,8466
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0810
|2,0914
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
Seans Raporu
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