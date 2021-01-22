***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 17:30
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25 Kasım 2020 tarihli açıklamamızda Covid-19 salgınında görülen vaka artışlarından şirketimizin işgücünün de etkilendiği belirtilmiştir. 14 Aralık 2020 tarihli açıklamamızda yaşanan işgücü kaybı nedeniyle üretim ve sevkiyat programımızda bazı güncellemeler yapılmış olup Fas'ta mukim müşterimiz Afriquia SMDC'ye teslimatlarımızın 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü açıklanmıştır. Üretim ve sevkiyat programımız normale dönmüş bulunmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903958
BIST
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|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
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|COSMO
|14,97
|5.208.586
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|UFUK
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|1.163.083
|% -9,98
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|YAPRK
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|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
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|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
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|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
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|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4087
|7,4118
|% 0,60
|
|Euro
|9,0175
|9,0428
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1074
|10,1581
|% 0,16
|
|Frank
|8,3335
|8,3837
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-14,79
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|Altın Gr.
|442
|442
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
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|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,51
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|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,09
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|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,90
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