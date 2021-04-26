***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 14:37
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Belge kapsamında 5.778.905 TL tutarında makine - ekipman gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası ile tedarik edilecektir. Bahse konu yatırım tutarı kamuya açıklanan son bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine tekabül etmektedir.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930879
BIST
17:241.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:248,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0586
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:2410,0429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0967
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:24474,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,92
|Açılış
|: 474,24
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:22
|TRILC
|40,48
|44.271.840
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.236.743
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.158.283
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.535.502
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|52.898.453
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|91.357.855
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|103.844.563
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|18,78
|1.212.606.837
|% 4,39
|
|THYAO
|11,53
|985.930.353
|% 2,31
|
|GWIND
|5,63
|945.275.931
|% 1,26
|
|PETKM
|6,46
|855.793.232
|% 2,70
|
|GARAN
|7,05
|852.865.226
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,07
|345.909.053
|% -0,48
|
|GWIND
|5,63
|945.275.931
|% 1,26
|
|PETKM
|6,46
|855.793.232
|% 2,70
|
|GARAN
|7,05
|852.865.226
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,00
|691.588.972
|% 0,43
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3048
|8,3075
|% -0,73
|
|Euro
|10,0345
|10,0443
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,5021
|11,5597
|% -0,69
|
|Frank
|9,0359
|9,0904
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2072
|2,2183
|% -0,79
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,84
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|-0,93
|