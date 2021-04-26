***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Belge kapsamında 5.778.905 TL tutarında makine - ekipman gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası ile tedarik edilecektir. Bahse konu yatırım tutarı kamuya açıklanan son bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine tekabül etmektedir.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930879BIST