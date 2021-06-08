***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 12:07
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu Maddesi hükmü gereğince hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun sonuç bölümü izleyen şekildedir:
"Şirketimiz tarafından Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne Türk Borçlar Kanunu'nun eser sözleşmelerine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan rüzgar türbin kulesi aksamı ve rüzgar türbin jeneratör aksamı teslimlerinin, dış emsal ve iç emsallere dayalı kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda piyasa emsallerine uygun olduğunu kanaatine ulaşılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940988
BIST
13:251.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:258,6027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:2510,4788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0260
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:25524,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,83
|Açılış
|: 524,11
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ATATP
|31,94
|9.824.073
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|3.559.600
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.342.842
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.531.068
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.140.525
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,11
|104.492.068
|% -6,92
|
|KOZAL
|127,10
|565.355.225
|% 1,44
|
|THYAO
|14,30
|535.225.682
|% 0,14
|
|GARAN
|8,27
|521.740.368
|% -0,24
|
|SASA
|34,54
|399.788.947
|% 2,25
|
|SISE
|8,21
|347.487.499
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,24
|213.258.197
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|521.740.368
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,98
|102.283.318
|% -0,50
|
|SISE
|8,21
|347.487.499
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,19
|48.986.455
|% 0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6005
|8,6024
|% -0,12
|
|Euro
|10,4739
|10,4789
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1196
|12,1804
|% -0,44
|
|Frank
|9,5529
|9,6104
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,28
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.447
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|-0,54
|