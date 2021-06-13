***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/4/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve belge kapsamında s on bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine denk gelecek şekilde5.778.905 TL tutarında makine - ekipman tedarik edileceği daha önce kamuya açıklanmıştır. Bahse konu yatırım kapsamında makine - ekipman tedarik ve kurulum çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Şirketimiz tarafından alınan siparişlerin niteliği gerektirdiğinde yatırımlara devam edilecektir.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942060BIST