***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2021 23:47
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/4/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve belge kapsamında s on bilançomuzdaki maddi duran varlıkların yaklaşık %57'sine denk gelecek şekilde
5.778.905 TL tutarında makine - ekipman tedarik edileceği daha önce kamuya açıklanmıştır. Bahse konu yatırım kapsamında makine - ekipman tedarik ve kurulum çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Şirketimiz tarafından alınan siparişlerin niteliği gerektirdiğinde yatırımlara devam edilecektir.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942060
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4024
En Düşük
8,3862
18:0510,1769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0137
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,1769
En Düşük
10,1553
18:05506,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -8,42
|Açılış
|: 506,02
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3770
|8,4024
|% 0,10
|
|Euro
|10,1384
|10,1769
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8034
|11,8626
|% -0,92
|
|Frank
|9,3019
|9,3579
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2301
|2,2413
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-6,96
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,45
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|0,10
|