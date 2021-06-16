***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 00:47
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 25/6/2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında boşalacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ali İlker Koç'un aday gösterilmesi uygun görülmüştür. Sayın Koç'un Bağımsızlık Beyanı ekte sunulmaktadır.
İzmir Karşıyaka Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koç uzun yıllar hukuk alanında hizmet vermiş olup hali hazırda beyaz eşya sektöründe girişimcilik ve yöneticilik yapmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942488
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5692
En Düşük
8,5509
18:0510,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3963
En Düşük
10,3743
18:05511,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,14
|Açılış
|: 511,33
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5501
|8,5692
|% 0,14
|
|Euro
|10,3696
|10,3963
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0106
|12,0708
|% 0,84
|
|Frank
|9,4846
|9,5418
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2740
|2,2854
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,33
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem