***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 25/6/2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında boşalacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ali İlker Koç'un aday gösterilmesi uygun görülmüştür. Sayın Koç'un Bağımsızlık Beyanı ekte sunulmaktadır.İzmir Karşıyaka Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koç uzun yıllar hukuk alanında hizmet vermiş olup hali hazırda beyaz eşya sektöründe girişimcilik ve yöneticilik yapmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942488BIST