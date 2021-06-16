***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/6/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Levent Hacıislamoğlu'nun 25/6/2021 tarihinde düzenlenecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bu göreve tekrar aday gösterilmesi uygun görülmüştür. Sayın Hacıislamoğlu'nun Bağımsızlık Beyanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942489BIST