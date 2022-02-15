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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2022 16:13
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetimiz Kurulumuz tarafından kabul edilen yeni Bilgilendirme Politikası ekte sunulmaktadır.  Bilgilendirme Politikası düzenlenecek ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001829


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
OSTIM 1,77 59.722.776 % 9,94  
DESPC 10,30 18.811.943 % 9,93  
ARMDA 69,75 10.809.685 % 9,93  
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16:55 Alış Satış %  
Dolar 13,6112 13,6162 % 0,14  
Euro 15,4956 15,5055 % 0,16  
Sterlin 18,4944 18,5871 % 0,37  
Frank 14,7413 14,8301 % 0,32  
Riyal 3,6180 3,6361 % 0,16  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 22,93  
Altın Gr. 830 830 11,18  
Cumhuriyet 5.508 5.592 97,00  
Tam 5.485 5.621 98,37  
Yarım 2.651 2.719 47,58  
Çeyrek 1.330 1.360 23,79  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,13  
Gümüş Gr. 10,42 10,43 0,08  
B. Petrol 93,58 93,58 -1,23  
Seans Raporu 16:55
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