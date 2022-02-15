***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 16:13
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetimiz Kurulumuz tarafından kabul edilen yeni Bilgilendirme Politikası ekte sunulmaktadır. Bilgilendirme Politikası düzenlenecek ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001829
BIST
16:572.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -6,95
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:5713,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0199
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:5715,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0232
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:57830,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 11,68
|Açılış
|: 830,18
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,83
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|59.722.776
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.811.943
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|PKENT
|640,80
|1.576.368
|% -9,99
|
|ERSU
|6,40
|127.389.408
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.439.141
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,44
|5.732.767.355
|% -0,54
|
|KRDMD
|11,73
|1.788.956.560
|% -1,18
|
|EREGL
|28,38
|1.545.933.937
|% 0,71
|
|TUPRS
|194,30
|1.243.548.777
|% -0,66
|
|GARAN
|11,90
|928.648.258
|% 0,51
|
|THYAO
|29,44
|5.732.767.355
|% -0,54
|
|YKBNK
|4,03
|773.110.230
|% 0,50
|
|KRDMD
|11,73
|1.788.956.560
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,32
|334.121.960
|% -1,69
|
|BUCIM
|1,86
|154.560.727
|% 8,77
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6112
|13,6162
|% 0,14
|
|Euro
|15,4956
|15,5055
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,4944
|18,5871
|% 0,37
|
|Frank
|14,7413
|14,8301
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6180
|3,6361
|% 0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|22,93
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|97,00
|
|Tam
|5.485
|5.621
|98,37
|
|Yarım
|2.651
|2.719
|47,58
|
|Çeyrek
|1.330
|1.360
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,08
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-1,23
|