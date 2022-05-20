***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 18:15
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Ferhat Fırat ve Sn. Ali İlker Koç'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031547
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|IMASM
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|20.055.587
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|PRKAB
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|91.325.170
|% 9,97
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|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
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|NUGYO
|6,20
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|% 9,93
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|ORCAY
|19,71
|249.071.104
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|UFUK
|38,70
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|ULUSE
|176,00
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|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
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|MNDRS
|3,05
|32.691.843
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|GARAN
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|4.002.770.588
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|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
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|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
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|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
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|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
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|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
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|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
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|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
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|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
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|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|15,9084
|% 0,42
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|% 0,04
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|Riyal
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|% 0,23
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,59
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|Altın Gr.
|943
|943
|2,65
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|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
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|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
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|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
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|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
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|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,07
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|B. Petrol
|112
|112
|0,24
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