***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29/7/2021 ve 24/9/2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Şirketimiz rüzgar enerjisi endüstrisinde dünyanın en büyük teşebbüslerinden GRI Renewable Industries tarafından onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş ve sipariş almaya başlamıştır.Yatırımcılarımızdan bahse konu siparişlerin devam edip etmediğine ilişkin gelen soruları değerlendiren Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili açıklama yapılmasının faydalı olacağı sonucuna ulaşmıştır.GRI Renewable Industries'den 2021 yılından alınan yaklaşık 301.000 EUR'luk siparişe ek olarak 2022 yılı içerisinde parçalar halinde toplam 960.000 EUR sipariş daha alınmış bulunmaktadır. Tüm siparişlerin yıl içerisinde teslim edilmesi öngörülmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039700BIST