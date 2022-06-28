***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:51
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29/7/2021 ve 24/9/2021 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere Şirketimiz rüzgar enerjisi endüstrisinde dünyanın en büyük teşebbüslerinden GRI Renewable Industries tarafından onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş ve sipariş almaya başlamıştır.
Yatırımcılarımızdan bahse konu siparişlerin devam edip etmediğine ilişkin gelen soruları değerlendiren Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili açıklama yapılmasının faydalı olacağı sonucuna ulaşmıştır.
GRI Renewable Industries'den 2021 yılından alınan yaklaşık 301.000 EUR'luk siparişe ek olarak 2022 yılı içerisinde parçalar halinde toplam 960.000 EUR sipariş daha alınmış bulunmaktadır. Tüm siparişlerin yıl içerisinde teslim edilmesi öngörülmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039700
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.402
17:5916,5994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0828
|Açılış
|: 16,7100
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|Önceki Kapanış
|: 16,7400
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16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1408
|Açılış
|: 17,5250
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,5880
En Düşük
17,3302
17:59970,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,11
|Açılış
|: 970,00
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5920
|16,5941
|% -0,53
|
|Euro
|17,3228
|17,4102
|% -0,81
|
|Sterlin
|20,1177
|20,2186
|% -0,72
|
|Frank
|17,3559
|17,4604
|% 0,03
|
|Riyal
|4,4199
|4,4421
|% -0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,76
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.500
|6.611
|-26,00
|
|Yarım
|3.181
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,00
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem