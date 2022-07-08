***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz ilişkili tarafımız Ateş Çelik'e (Ateş Wind Power), Nisan 2018'de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamlarını tedarik etmektedir.15/2/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yeni Bilgilendirme Politikamız'da çerçeve sözleşmeler kapsamındaki dönemsel siparişlere ilişkin açıklama yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz 2022 yılının ikinci çeyreği itibariyle Ateş Wind Power'dan hasılat beklentisini her çeyrekte açıklamaya başlamıştır.Şirketimiz 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3.250.000 EUR hasılat elde etmeyi beklemektedir.İkinci çeyrekte elde edilen hasılat ilgili çeyreğe ait finansal tablolarımız aracılığıyla açıklanacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044283BIST